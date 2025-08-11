El Museo Histórico de la Colonia San Carlos se viste de arte y color

Esta semana San Carlos Centro invita a una experiencia artística única con la inauguración de la muestra “Mosaicos, Color y Movimiento”, del reconocido artista santafesino Juan Carlos Basílico. La exposición se llevará a cabo en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, y la apertura oficial será el jueves 14 de agosto a las 19 horas.
La obra de Basílico es el resultado de una fascinante trayectoria que combina la ciencia con el arte.
Su pasión por los mosaicos se despertó durante su tiempo como profesor visitante en la Universidad Federico II de Nápoles, donde se sintió cautivado por la belleza y la historia de los mosaicos romanos de Pompeya y Herculano. Años después, perfeccionó su técnica de la mano de la artista plástica Juana Guaraglia.
Creaciones
Sus creaciones se distinguen por la gran variedad de tonos y texturas, aplicadas tanto en composiciones figurativas como abstractas.
A través de estas piezas, Basílico logra impresionantes efectos de luces y sombras, que dan vida y movimiento a cada obra, transportando al espectador a un mundo de colores vibrantes y formas cautivadoras.
La muestra es una oportunidad imperdible para apreciar el talento de este artista y descubrir la riqueza del mosaiquismo moderno.
Gasoducto
Por otra parte en el marco de la obra de ejecución, construcción y puesta en marcha del Gasoducto del Área Industrial Oficial de Desarrollo de San Carlos Centro, el municipio recibió la totalidad de los caños adquiridos a la firma adjudicataria según lo actuado con motivo de la Licitación Pública Nacional Nº 001/25.
Los 5.620 mts. de caños (4.500 mts. de 6 pulgadas y 1.120 mts. de 4 pulgadas) necesarios para ejecución de la Obra, fueron acopiados directamente en el predio del Área Industrial. El monto de $333.540.284.-, que insumió dicha adquisición, será afrontada con recursos propios del Municipio (78,5%) y Lheritier Argentina S.A (21,5%).
“Tenemos la enorme satisfacción de poder decir que esta fundamental obra, histórica en la ciudad por su magnitud e importancia, atento al gran impacto que tendrá en el sector productivo, ya es un hecho. El Gasoducto para nuestro Área Industrial comenzará a construirse en las próximas semanas, una vez que la empresa CHIMEN AIKE (adjudicataria a través de la Licitación Pública Nacional Nº 002/25) cuente con la autorización correspondiente de parte de Litoral Gas y el ENARGAS, organismos ante los cuales se han cumplimentado todos los requisitos y tramitaciones necesarias¨, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.