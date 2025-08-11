San Carlos Centro

El Museo Histórico de la Colonia San Carlos se viste de arte y color

La inauguración de la muestra “Mosaicos, Color y Movimiento”, del reconocido artista santafesino Juan Carlos Basílico, se llevará a cabo en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, y la apertura oficial será el jueves 14 de agosto a las 19 horas.