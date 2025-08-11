Esta planta es la nueva favorita para perfumar y cuidar el ambiente

En tiempos donde la sostenibilidad y el bienestar ganan terreno en los hábitos cotidianos, las plantas aromáticas se convirtieron en aliadas clave dentro del hogar. Más allá de su valor ornamental o culinario, muchas especies cumplen un doble rol: embellecen, aromatizan y, al mismo tiempo, promueven prácticas más amigables con el entorno.
En ese contexto, una planta en particular empieza a destacarse por sobre las tradicionales lavanda y romero, gracias a su fragancia intensa, su fácil mantenimiento y su impacto positivo sobre el ambiente: la citronela.
Aunque suele asociarse exclusivamente al verano y a la protección contra los mosquitos, la citronela ofrece mucho más. Su aroma cítrico y fresco no solo impregna el ambiente con una sensación de limpieza natural, sino que además actúa como un desodorante ambiental libre de químicos.
Sus hojas largas y arqueadas aportan frescura y elegancia a cualquier rincón del hogar.
A diferencia de los productos industriales, su uso no genera residuos tóxicos ni contamina el aire del hogar, convirtiéndose en una opción ecológica para quienes buscan alternativas saludables y sostenibles.
Un perfume natural para cada rincón
El aroma de la citronela es uno de los más reconocibles entre las plantas con aceites esenciales. Su fragancia intensa y persistente se libera fácilmente al rozar sus hojas o al exponerla al sol, lo que la convierte en una excelente opción para perfumar espacios interiores como salas de estar, baños o cocinas.
Esta planta perenne de origen tropical se adapta con facilidad a diferentes climas y no requiere de grandes cuidados. Un riego moderado, buena exposición a la luz solar y un sustrato bien drenado son suficientes para que crezca con vigor. Además, su porte elegante, con hojas largas y arqueadas, la convierte en una opción decorativa que suma frescura visual a cualquier espacio.
Con un aroma cítrico intenso, la citronela actúa como ambientador natural y ecológico.
La citronela también puede utilizarse de forma más activa. Algunas personas extraen su aceite esencial de manera casera, hirviendo las hojas en agua y utilizando ese líquido como spray para cortinas, sillones o ropa de cama. Otros eligen secar sus tallos para armar pequeños ramilletes colgantes en placares y rincones cerrados.
Beneficios
Incorporar citronela en el hogar no solo perfuma, también brinda múltiples ventajas prácticas. Entre sus principales beneficios se destacan:
Repelente natural: ahuyenta mosquitos, moscas y otros insectos sin necesidad de usar químicos.
Desodorizante ecológico: aporta una fragancia limpia y fresca sin contaminar el aire.
Fácil mantenimiento: no necesita cuidados intensivos y crece bien en macetas o jardines.
Apto para espacios reducidos: ideal para departamentos, balcones o rincones con poca luz directa.
Contribución ambiental: su uso reduce la dependencia de productos industriales y contaminantes.
Este conjunto de atributos convierte a la citronela en una planta funcional, decorativa y sustentable, apta para quienes buscan sumar verde a su vida diaria con bajo esfuerzo y alto impacto.
Pequeños cambios, grandes efectos
Cada vez más personas optan por rodearse de naturaleza dentro de sus viviendas. Las plantas no solo cumplen funciones decorativas, sino que también mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura y aportan beneficios emocionales. En este contexto, especies como la citronela se posicionan como una alternativa que combina estética, salud y compromiso ecológico.
Frente a la popularidad de otras plantas aromáticas como la lavanda o el romero —con propiedades ampliamente reconocidas—, la citronela comienza a ganar terreno gracias a su versatilidad y bajo impacto ambiental. Se adapta bien al entorno urbano y no exige cuidados excesivos, lo que la convierte en una gran elección para quienes buscan iniciarse en el cultivo doméstico.
La transición hacia hábitos más sostenibles no siempre requiere grandes gestos. A veces, basta con reemplazar un ambientador químico por una maceta perfumada, o con sumar una planta que no solo decore, sino que también cuide el entorno. En esa búsqueda, la citronela se alza como una opción fresca, natural y consciente.
