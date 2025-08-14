Entre el mito y la ciencia

Tormenta de Santa Rosa 2025: qué dice el pronóstico y por qué ocurre

La llamada “tormenta de Santa Rosa” podría repetirse en 2025 en el centro y noreste de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional explica por qué este fenómeno es probable cada fin de agosto y cómo nació la tradición que lo vincula a la santa peruana.