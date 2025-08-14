Michlig participó de la inauguración de viviendas en Arrufó

Este martes, el senador provincial Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo González, el director de Intervención del Hábitat Ramsés Medina y el presidente comunal de Arrufó Cristian Piumatti, encabezaron un emotivo acto en el que se inauguró un nuevo complejo habitacional de 10 viviendas en el barrio “4 Bocas”, en el marco del Programa Nacional Casa Propia – Construir Futuro.
Además, se entregó una vivienda correspondiente al Programa Provincial Mi Tierra, Mi Casa a la familia de María Peralta y Nicolás Sandoval, quienes recibieron con gran emoción las llaves de su nuevo hogar.
Asimismo, Michlig y González, entregaron en representación del ministro de educación José Goity un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto de $1.550.000 a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 245 “Sargento Juan Bautista Cabral”.
“El sueño del techo propio”
Durante la ceremonia se procedió al tradicional corte de cintas y al descubrimiento de una placa conmemorativa, junto a autoridades y familias beneficiarias, marcando un momento histórico para la localidad.
El Senador Michlig agradeció a las autoridades provinciales presentes, al Gobernador y al titular de Vivienda Lucas Crivelli “con quienes trabajamos incansablemente para que nuevas familias accedan al techo propio, a una vivienda digna, en donde con el pago de una cuota menor a un alquiler van invirtiendo en un capital familiar para siempre que podrán ir agrandando porque ya es de ustedes”.
Las familias beneficiarias son las siguientes: 1. Weber Giuliana y Cañete Juan.// 2. Rojas Santiago y Zabala Silvina.// 3. Bustamante Joel y Paredes María José.// 4. Duarte Benedicto Armando y Rohrer Verónica.// 5. Peralta Milagros Belén y Lugue Rodrigo Ezequiel.// 6. Moreno Nilce Adriana.// 7. Cabrera Joana Soledad y Duarte Rodrigo Román.// 8. Bravo Daiana Carolina y Rojas Jesuan Carlos.// 9. Sánchez Yanet Rocío.// 10. Pérez Eier Jésica E. y Oesquer Hernán Daniel.
A su vez, Ramsés Medina agregó que “llegamos a finalizar estas viviendas por el compromiso del gobernador Pullaro, las gestiones del senador y el diputado, junto al Pte. comunal; ya que el actual gobierno nacional había abandonado esta obra de 10 viviendas, como las 842 que estaban en ejecución en toda la provincia y de las que el gobierno provincial se está haciendo cargo, con fondos propios”.
En la oportunidad, las autoridades entregaron las llaves a cada una de las familias, junto con un presente especial, destacando que “no se trata solo de paredes y techos, sino de sueños cumplidos y de un futuro mejor para cada familia”, según lo expresado por Cristian Piumatti.
Pasaje “Dr. René Favaloro”
En el mismo acto, se oficializó la denominación del pasaje público frente a las viviendas como “Dr. René Favaloro”, en homenaje al reconocido médico argentino de proyección internacional, inventor del bypass coronario y símbolo de compromiso social y profesional.
El plan habitacional demandó una inversión total de $92.695.242,38, ejecutándose desde enero del 2022, generando empleo para alrededor de 50 personas organizadas en cuatro cuadrillas, incluyendo albañiles, arquitectos e instaladores.
Entrega de FANI
En el mismo acto, en nombre del ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, el senador Michlig y el diputado González, entregaron un aporte del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto de $1.550.000 a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 245 “Sargento Juan Bautista Cabral”.
El aporte, recibido por la directora del establecimiento, Mónica Boglione, y la presidenta de la cooperadora, Valeria Rojas, será destinado a la adquisición de 10 pizarrones blancos para mejorar las condiciones de enseñanza.
El acto contó también con la presencia de presidentes comunales de localidades vecinas, representantes de instituciones y vecinos que celebraron este importante avance para la comunidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.