Educación

San Javier firma un convenio de becas para estudiantes de pueblos originarios

La intendente Ana Maribel González recibió en su despacho a autoridades provinciales y nacionales, junto a Marcela Vivas, en representación del senador Oscar Dolzani, para formalizar el acuerdo que permitirá a jóvenes indígenas acceder no solo a una beca económica, sino también a un acompañamiento integral durante toda su formación académica.