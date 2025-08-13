Las Patronales de El Trébol fueron pura alegría y tradición

La ciudad de El Trébol celebró sus Fiestas Patronales en honor a San Lorenzo Mártir con un éxito rotundo, dividiendo los festejos en dos jornadas llenas de fe, tradición y diversión para toda la familia.
Por la mañana se celebró lo litúrgico. Por la tarde una multitud se llegó al predio ecológico para vivir los espectáculos, el día del niño, amplia variedad de gastronomía y casi 200 feriantes.
Los actos comenzaron por la mañana, con la particular y única tradición de la ciudad: la bendición de los vehículos. Una incesante fila de autos, motos, bicicletas, tractores y camiones desfiló frente a la parroquia San Lorenzo Mártir, donde el cura párroco Javier Rossi —oficiando por primera vez en esta celebración— roció con agua bendita a todos los vehículos.
La jornada continuó con la tradicional procesión alrededor de la Plaza San Martín y la santa misa, en un momento de profunda devoción para la comunidad.
Por la tarde, la celebración se trasladó al predio ecológico "15 de Enero", transformándose en un gran festival. El escenario principal vibró con la música de Morena Roldán, Hugo y el Grupo Family, y D'Karavana, que hicieron bailar al público.
Los más chicos fueron los protagonistas de la jornada con el festejo del Día del Niño.
El show del "Circo Lumière", con sus malabaristas y zancos, llenó de magia el predio, mientras la "Red de Instituciones" organizó diferentes juegos lúdicos y recreativos que divirtieron a cientos de niños. El evento contó con la presencia de más de 180 feriantes, emprendedores y artesanos que le dieron un marco imponente a la fiesta.
