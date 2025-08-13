Pullaro: "Estamos llevando adelante la inversión en obra pública más ambiciosa de todos los gobiernos en el norte santafesino"
En declaraciones efectuadas en Reconquista el mandatario provincial valoró el equilibrio fiscal del gobierno nacional, “pero no entendemos que el Estado se retire de los bienes y servicios fundamentales”, reprochó.
El gobernador Pullaro realizó declaraciones en Reconquista.
Tras la apertura de sobres para construcción de una tercera vía de comunicación entre Reconquista y Avellaneda el gobernador mantuvo una charla con los medios presentes, en primer término hizo referencia al hecho que acababa de ocurrir, “es una necesidad de estas dos ciudades, pero diría de gran parte del norte de la provincia de Santa Fe, una obra que nos llevó tiempo poder diseñarla, poder hacer el proyecto ejecutivo”, analizó Pullaro, en ese sentido valoró el apoyo y compromiso brindado por los intendentes de ambas ciudades, “hoy hicimos la licitación, una licitación que en principio, digo, tuvo 5 ofertas y salieron muy bien, con lo cual esperamos que dentro de no más de 60 días poder ya comenzar con la obra”, anunció.
“Estamos llevando adelante la inversión en obra pública más ambiciosa de todos los gobiernos en el norte santafesino”, postuló el mandatario. Y en ese terreno comenzó a nombrar las obras que se llevan adelante en los departamentos norteños, “estamos licitando el noveno puente en el departamento General Obligado”, subrayó.
Sobre las rutas provinciales 31 y 32 dijo que se trabaja en los tramos fundamentales o los tramos específicos en este momento, “que nos van a dar mayor conectividad, fundamentalmente con la Ruta 3, que nos van a permitir tener una alternativa más para conectar al norte santafesino”, sumó. Antes de cerrar con el repaso de las obras dijo que desde su gobierno creen en el desarrollo y en la igualdad.
Reunión con gobernadores
Pullaro fue consultado por el encuentro con gobernadores que integran un nuevo arco político en el país, “entendemos que la República Argentina tiene que tener una alternativa federal, una alternativa construida del interior de nuestro país, y una alternativa que defienda al interior productivo”, fundamentó. En tal sentido dijo que desde su gobierno defendió siempre al campo, “defendemos a la industria, en nuestros casos que defiendan a los puertos, que defienda la minería, que defienda la energía, el gas y el petróleo, que dentro de muy poco van a traerle las mismas divisas a nuestro país de lo que le trae la pampa húmeda, de lo que le trae el campo”, comentó.
Manifestó que desde ese lugar los gobernadores del interior se reúnen, “y nos unimos para defender esto, para defender el trabajo, para defender el desarrollo, para defender la producción y para mostrar que hay una Argentina distinta”, destacó.
En tal sentido reconoció que se trata de lo que se conoció como “Provincias Unidas”, “el objetivo fundamentalmente es mantener lo bueno del gobierno nacional, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con no gastar un solo centavo más de los recursos que nos entran, y en este sentido podemos mostrar cómo nos hemos manejado los cinco gobernadores”, justificó. En referencia a esto el titular de la Casa Gris dijo que no alcanza con que cierren los números o las cuentas, “perdés la oportunidad de desarrollarte”, cuestionó.
Sumar a peronistas
Comentó que hay muchos intendentes que se quiere sumar, y dando detalles de su reunión con el intendente de Reconquista dijo que Vallejos se ve referenciado con Schiaretti y con Llaryora, “estuve reunido con él y con siete intendentes más”, describió. En cuanto a los dirigentes cordobeses nombrados dijo que han desarrollado un modelo de desarrollo productivo para la provincia de Córdoba muy importante, “con los cuales hemos coincidido en estos 20 meses de gestión de la defensa del interior, del interior productivo, de reclamo de los recursos que aportamos que puedan volver a este interior, y así es como estamos trabajando”, comentó.
Ampliando el concepto de convocatoria amplia dijo que va a haber muchos que en el país se van a estar sumando, “de diferentes orígenes”, aseguró. Sostuvo que esto que se denomina Provincias Unidas, es una alternativa para quienes no están en los extremos, ni son kirchneristas, “porque no queremos volver atrás, no creemos que el populismo sea la salida de nuestro país, pero tampoco que sea el recorte indiscriminado sin mirar a este interior productivo”, confrontó.
Ofrecimiento paritario
Marcó que el gobierno que encabeza hace todos los esfuerzos que tiene a su alcance para recomponer los salarios de los trabajadores públicos. “Yo puedo mostrar que en lo que va de este año le hemos ganado la inflación y en lo que van de los 20 meses de mi gestión le hemos ganado por un margen bastante amplio a la inflación”, aseveró.
Volvió a dirigirse a los empleados públicos provinciales dijo que se hace un esfuerzo enorme para ofrecer recomposiciones salariales, “cayó la coparticipación nacional en un 40%, cayeron la recaudación de los impuestos provinciales en una cifra similar y estamos impulsando la obra pública como se está viendo aquí”, fundamentó.
“Si el gobierno nacional nos pisa la emisión de deuda, lo cual tampoco entendemos que le conviene, porque son inversiones para las provincias que muevan la economía, pero fundamentalmente los dólares ingresan a la República Argentina, vamos a estudiar diferentes alternativas”, respondió sobre el impedimento que establece el gobierno nacional para la deuda que la provincia tiene aprobada.
Obra pública
Hablando del presidente Milei valoró que pueda tener equilibrio fiscal, “pero también se puede tener obra pública. Nosotros no entendemos que el Estado se retire de los bienes y servicios fundamentales, del mantenimiento de las rutas, que se haya retirado de muchos servicios que prestaba, muchos recursos que son recursos que salen de los impuestos de los argentinos, se dejen de prestar”, criticó.
Sin querer cerrar el tema detalló que a la provincia de Santa Fe le recortaron las partidas de alimentos que venían de Nación, las partidas de medicamentos de alto costo, “los subsidios al transporte que con eso sosteníamos y seguimos sosteniendo con recursos propios el boleto educativo gratuito, por ejemplo, para estudiantes y para docentes”, reprochó.
No obstante quiso aclarar que cree en el equilibrio fiscal, “creemos que es un valor fundamental para sostener la macroeconomía y la economía, pero entendemos que hay servicios que no se pueden dejar de prestar. Creemos que haberse retirado de la obra pública es un error, se puede hacer obra pública como estamos demostrando en toda la provincia de Santa Fe, sin corrupción, generando empleo y generando desarrollo”, indicó.
Finalmente fue consultado sobre lo ocurrido en la ciudad de Florencia donde un candidato a intendente anunció un sorteo para quienes lo acompañaran con el voto, el gobernador de la provincia se quiso mantener al margen, “hay un tribunal electoral que es quien lleva adelante la conducción del proceso electoral y quien conduce también es la Corte Suprema de Justicia y cuando la justicia habla, nosotros hemos aprendido a no hablar y por supuesto respaldar lo que dice la justicia y la justicia electoral”, concluyó.
