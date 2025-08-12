Obra pública

Pullaro encabezó la apertura de ofertas para construir una conexión vial clave entre Reconquista y Avellaneda

El gobernador destacó la eficiencia y honestidad de su gestión para que la provincia lidere la obra pública en el país. Para ejecutar la Tercera Vía entre ambas localidades se presentaron cinco oferentes. Los trabajos comenzarían en septiembre.