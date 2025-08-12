Avanza la segunda etapa de ampliación del sistema de cloacas en Ataliva

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, financia los trabajos para la segunda etapa de los trabajos con los que se mejora el sistema de desagües cloacales de Ataliva, en el departamento Castellanos.
Se trata de una obra clave que impulsa para mejorar los desagües cloacales en la localidad del departamento Castellanos.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, financia los trabajos para la segunda etapa de los trabajos con los que se mejora el sistema de desagües cloacales de Ataliva, en el departamento Castellanos.
Sobre esta obra de saneamiento clave para Ataliva, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de este tipo de trabajos al asegurar que “cada obra que ejecutamos tiene un solo objetivo que es mejorar la calidad de vida de los santafesinos, como propone el gobernador Maximiliano Pullaro. Apostamos al desarrollo equilibrado de todas las localidades y eso se logra invirtiendo en infraestructura básica, como el agua y las cloacas”.
Con una inversión superior a los 172 millones de pesos por parte del gobierno provincial, se están ejecutando los trabajos complementarios necesarios para garantizar el funcionamiento integral de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Las tareas incluyen la instalación de 245 metros de cañería cloacal de PVC, con cruces de rutas provinciales; la impermeabilización de la estación elevadora existente; la conexión eléctrica de todo el predio; y la colocación de un grupo electrógeno de 50 Kva, que asegurará el funcionamiento continuo del sistema.
Durante la última visita del equipo técnico de la Secretaría de Agua y Saneamiento, el presidente comunal de Ataliva, José Álvarez, valoró el acompañamiento del gobierno provincial y dijo que “estamos muy agradecidos porque esta obra era esperada por nuestra comunidad y nos permite seguir creciendo de manera planificada, cuidando la salud y el entorno”.
Por su parte, el director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar, remarcó que “esta etapa complementaria es esencial para habilitar el sistema cloacal y garantizar una infraestructura sanitaria eficiente y sostenible”.
Con un plazo de ejecución de seis meses, el gobierno provincial realiza una inversión de $172.448.576,32 para esta obra que representa un paso definitivo hacia el saneamiento urbano en Ataliva y que beneficiará a más de 1.600 vecinos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.