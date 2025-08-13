En Reconquista

Dos ministros de Pullaro refutaron con datos las críticas ruralistas por "falta de obras en el norte"

El cuestionamiento partió del titular de la Sociedad Rural de Reconquista. Augusto Gastaldo habló de "falta de inversión y decisión política". Roald Báscolo y Lisandro Enrico rechazaron esos dichos y los contrastaron con los 145 proyectos ejecutados y en ejecución en la región.