En el límite con Córdoba

Avanza el plan de inversión vial en el acceso a Frontera

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que los trabajos para el asfaltado del ingreso a la localidad por la Ruta 32s tienen un avance del 65%. La inversión provincial para la obra vial supera los 4.290 millones de pesos.