Copa Túnel Subfluvial Femenina

Claudia Giaccone, embajadora del torneo que une a las dos orillas

Las Ligas Santafesina y Paranaense presentaron oficialmente a la Licenciada Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro, como embajadora de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial de Fútbol Femenino. El reconocimiento será celebrado hoy en el predio Nery Alberto Pumpido, jornada inaugural que también estrenará el sistema lumínico de la cancha Pedro Pablo Pasculli.