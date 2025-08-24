Claudia Giaccone, embajadora del torneo que une a las dos orillas

La Copa Túnel Subfluvial de Fútbol Femenino comienza a escribir su historia y lo hace con un gesto que simboliza la integración y la proyección del deporte en nuestra región. Las Ligas Santafesina y Paranaense anunciaron que la Licenciada Claudia Giaccone, actual Subsecretaria de la Región Centro, será la embajadora oficial del certamen. La distinción no es casualidad: se trata de una dirigente con vasta trayectoria en la gestión deportiva, con un firme compromiso por el desarrollo de las disciplinas femeninas y con un fuerte lazo con ambas provincias.
Este domingo, en una jornada especial, el predio Nery Alberto Pumpido volverá a vestirse de fiesta para recibir el puntapié inicial del torneo. Allí, además de la puesta en marcha de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial, se inaugurará el nuevo sistema lumínico de la cancha número 2, que lleva el nombre del campeón del mundo Pedro Pablo Pasculli. Un hecho histórico que dará mayor jerarquía a las competencias organizadas por la Liga Santafesina de Fútbol y que servirá como marco ideal para homenajear a Giaccone.
La elección de Claudia Giaccone como embajadora del torneo refleja la voluntad de las instituciones de reconocer a quienes han impulsado desde siempre la inclusión del fútbol femenino en todos los ámbitos. Como Subsecretaria de la Región Centro, su rol ha sido clave para consolidar políticas deportivas comunes entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, apostando a la integración no solo en materia de infraestructura, sino también en programas sociales, educativos y culturales.
Giaccone fue una de las principales promotoras de la Copa Túnel Subfluvial desde el mismo instante en que la idea comenzó a gestarse. Su visión de un torneo que una a ambas orillas del Paraná bajo la bandera del deporte femenino encontró eco en dirigentes, entrenadores, futbolistas y familias que forman parte del creciente universo del fútbol de mujeres. "La Copa Túnel no es solo un campeonato: es un puente de oportunidades para nuestras jugadoras, un mensaje de hermandad entre nuestras ciudades y un ejemplo de trabajo conjunto", expresó en más de una ocasión.
El nombramiento como embajadora no solo reconoce su tarea institucional, sino también la convicción con la que defendió siempre la igualdad de oportunidades. La Copa Túnel Subfluvial, en su primera edición, no es únicamente un torneo de carácter deportivo: se trata de un símbolo de integración que busca consolidar lazos de fraternidad y cooperación entre Santa Fe y Paraná. Y allí, el aporte de Giaccone ha sido determinante.
Los presidentes de ambas ligas, Leandro Birollo por la Santafesina y Alejandro Schneider por la Paranaense, coincidieron en destacar la figura de la funcionaria. "Claudia tiene un sentido de pertenencia muy fuerte con el fútbol femenino. Siempre estuvo acompañando, no solo con palabras sino con hechos concretos que hicieron posible que hoy estemos dando este paso histórico", señaló Birollo. Por su parte, Schneider subrayó la importancia de contar con una referente que represente los valores de igualdad, inclusión y desarrollo colectivo: "Es un orgullo que sea nuestra embajadora, porque simboliza exactamente lo que pretendemos que sea este torneo: unión, crecimiento y proyección".
La jornada inaugural tendrá un condimento extra: el estreno de la iluminación en la cancha Pedro Pablo Pasculli. La obra, largamente esperada, permitirá ampliar la programación de los encuentros, dar mayor visibilidad al fútbol femenino y mejorar las condiciones para jugadoras, árbitros y público. La combinación entre el inicio de la Copa y la puesta en funcionamiento del sistema lumínico convertirá a la tarde-noche en una verdadera fiesta para la comunidad futbolera de la región.
La Copa Túnel Subfluvial Femenina se presenta como un momento destacado desde lo deportivo y social. No solo se trata de la primera experiencia de integración binacional entre ligas del litoral en el fútbol femenino, sino también de un proyecto con proyección de continuidad. La intención es que cada edición crezca en convocatoria, jerarquía y representatividad, fortaleciendo lazos entre clubes, dirigentes y jugadoras.
En este contexto, el reconocimiento a Claudia Giaccone cobra una dimensión aún mayor. Su tarea como legisladora, como funcionaria y como militante del deporte ha estado siempre atravesada por la defensa de la igualdad de género, el fomento de la participación femenina y la convicción de que el fútbol puede ser una herramienta de transformación social. Su designación como embajadora es, en definitiva, un homenaje a esas luchas y a la visión de futuro que supo compartir con quienes hoy materializan el sueño de la Copa Túnel.
Las jugadoras de ambos lados del Paraná serán las verdaderas protagonistas de la competencia. Con la pelota en los pies, darán vida a un torneo que promete emociones fuertes, rivalidad deportiva y, sobre todo, un mensaje de unión. En cada pase, en cada gol y en cada festejo estará presente la idea de que el fútbol femenino ya no es un proyecto a futuro, sino una realidad que crece día a día.
El certamen, que se jugará con un formato innovador, contará con la participación de los principales equipos de las ligas de Santa Fe y Paraná. El entusiasmo que generó su lanzamiento deja en claro que la iniciativa fue recibida con enorme expectativa. Familias enteras, hinchas y amantes del deporte ya palpitan lo que será un clásico torneo de integración.
Así, la Copa Túnel Subfluvial de Fútbol Femenino comienza hoy su camino con el respaldo de dos instituciones fuertes, con la energía de las jugadoras que ven en ella una plataforma de crecimiento y con la impronta de una embajadora que representa los valores más nobles del deporte. La noche del debut quedará en la memoria de todos como un punto de partida. Un comienzo que, como todo puente, no une solamente dos orillas, sino también sueños, oportunidades y el futuro del fútbol femenino en la región.
