Copa Santa Fe

Gonzalo Mainardi: “Sabíamos que iba a ser un partido típico de final, uno que se define por detalles”

Social Lux cuenta con una dupla técnica y, en esta ocasión, quien tomó la palabra fue Gonzalo Mainardi. El entrenador le otorgó un gran valor al partido y destacó el esfuerzo de sus jugadoras, teniendo en cuenta el desgaste acumulado tras haber jugado el jueves pasado.