Gonzalo Mainardi: “Sabíamos que iba a ser un partido típico de final, uno que se define por detalles”

El entrenador del equipo femenino de fútbol de Social Lux, Gonzalo Mainardi, habló con El Litoral tras el empate ante Unión en la primera final de la Copa Santa Fe.
Social Lux cuenta con una dupla técnica y, en esta ocasión, quien tomó la palabra fue Gonzalo Mainardi. El entrenador le otorgó un gran valor al partido y destacó el esfuerzo de sus jugadoras, teniendo en cuenta el desgaste acumulado tras haber jugado el jueves pasado.
"Sabíamos que iba a ser un partido típico de final, uno que se define por detalles y que requería mucho trabajo. Recién comentaba con tus colegas que no es menor que veníamos de jugar el jueves por la liga y hoy nos tocó jugar acá; aun así, sin dudas estuvimos a la altura. Tenemos jugadoras de una calidad impresionante y un buen recambio, lo que nos permite, en tan pocas horas, soportar este tipo de desgaste. Más allá del resultado y del deseo de un poco más, estamos contentos con el desarrollo del partido", indicó el DT.
Gonzalo sigue puntualizando algunos aspectos del partido, “la realidad es que, en este tipo de encuentros, no solo pesa lo físico, sino también lo mental. Cuando las jugadoras no están finas, eso genera desgaste, errores de control y pases imprecisos. Unión también tiene un buen plantel, joven, que nos iba a exigir mucho. Supimos entender que el partido tiene sus altibajos y que en algunos momentos toca sufrir, por eso es importante mantener el orden. Nos llevamos un punto muy valioso, que incluso podríamos haber ganado, pero el empate parece justo.”
Ante la consulta sobre la posibilidad de cerrar la serie de local, mencionó, “será algo histórico para nosotros, y no tengo dudas de que el equipo estará a la altura, porque lo viene demostrando no solo este año. Sabemos lo que significa competir fuerte, sentir la adrenalina y la emoción de estar cerca de ganar algo. Nuestra casa es un lugar muy fuerte y vamos a darlo todo para intentar ganarlo.”
