Jazmín Lencina, la heroína del empate: “Ahora vamos a Rosario por la copa”

No le tocó arrancar desde el inicio, pero terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro. Promediando el segundo tiempo ingresó en lugar de Carola De Piano, lateral, con la intención de aportar frescura y cambiar el trámite del partido. Así fue como Jazmín Lencina saltó a la cancha para buscar la igualda y lo consiguió.
Jazmín Lencina, autora del empate, dejó sus sensaciones tras el encuentro, “la verdad que fue muy lindo. Me tocó estar en el banco, pero cuando ingresé, Meli (Reus), la entrenadora, me pidió que dejara todo por la camiseta y por el club que estamos representando. Por suerte se nos dio el empate. Ahora vamos a Rosario a buscar la victoria.
En el gol fue una verdadera lucha con las defensoras. Tuvo que ir a pelear la pelota, imponerse en la marca y, tras ganar la posición, sacó un remate certero que le permitió empatar el partido.
“Sí, la verdad que sí. Le gané la posición a la defensora y por suerte se me dio el gol . Cuando me tocó estar en el banco lo viví con muchos nervios, la verdad que fue un partido durísimo. Ellas buscaron hacer tiempo, pero nosotras estamos tranquilas porque todavía quedan 80 minutos en Rosario y tenemos que ir a jugarlo con todo“.
Jazmín analizó lo que dejó el partido y expresó, “la verdad que ellas llegaban con nuestras faltas y a través de tiros libres, porque no buscaban hacer juego. A nosotras no se nos daba el gol hasta que Meli (la entrenadora) hizo varios cambios y renovó el equipo, así que contenta por eso.”
Al ser consultado si sintieron que les faltó inteligencia dentro de la cancha, fue autocrítica, “claro, estuvimos muy nerviosas, estábamos en otro lado, pero por suerte se nos terminó dando y nos llevamos un empate”.
El equipo de Unión.
En una competencia como la Copa Santa Fe, y a la espera del desarrollo de la revancha que se disputará en Rosario, dejó sus conclusiones, “la verdad es que ahora tenemos que ir a dejar todo allá, queremos que la copa se venga para acá. Además, quiero destacar que es mi primera Copa Santa Fe y lo estoy disfrutando mucho. Debuté hace poco y es muy lindo ir sumando minutos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.