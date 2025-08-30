Unión y Social Lux no se sacaron ventajas: la final de la Copa Santa Fe se definirá en Rosario

Unión arrancó con mayor protagonismo y obligó a que la arquera de Social Lux, Estefanía Gauna, se transformara en figura desde los primeros minutos.
En una tarde nublada y ventosa se disputó el partido de ida de la final de la Copa Santa Fe femenina.

Las tatengas intentaron abrir el marcador con remates de media distancia. Primero lo hizo Marilyn Coronel, pero Gauna desvió el disparo al costado. Luego, tras un córner desde la derecha, Camila Luna conectó de cabeza aunque sin potencia, y la pelota terminó por encima del travesaño.
De a poco, el conjunto rosarino trató de salir de la presión con ataques aislados, aunque sin demasiada claridad. Unión volvió a insistir: Rosario Romero probó desde afuera y su remate pasó muy cerca del palo derecho.
Cuando parecía que el dominio local se consolidaba, Social Lux sorprendió. En una desatención defensiva, Brisa Cortés ganó de cabeza y puso el 1-0 parcial. La reacción de Unión no tardó: en un tiro de esquina el árbitro sancionó penal y Marilyn Coronel lo transformó en el 1-1.
Sin embargo, antes del descanso, las visitantes volvieron a golpear. Tras una falta sobre Cortés, un centro al área encontró la floja salida de Fabiana Díaz y Evelyn Peralta aprovechó para empujarla al 2-1, desatando el festejo de la parcialidad que viajó desde Rosario.
El complemento se presentó muy disputado, con pierna fuerte y mucho roce. La visita intentó cuidar la ventaja, mientras que las locales fueron con todo en busca del empate. En ese contexto, Romina Sacco vio la amarilla tras una infracción que obligó a detener el juego para atender a la delantera rival.
Con el correr de los minutos, ambos entrenadores movieron los bancos para buscar aire fresco. Y Unión lo consiguió: tras un centro, Jazmín Lencina se fabricó la jugada en soledad, le ganó a las zagueras y, con un puntinazo, marcó el 2-2 definitivo.
En el cierre, el partido se fue diluyendo entre imprecisiones y nerviosismo. La expulsión de Romina Sacco dejó a Unión con una menos, aunque el marcador no se volvió a mover. La serie quedó abierta y todo se definirá en Rosario.
Unión (DT: Melina Reus)
1 Fabiana Díaz; 2. Camila Luna, 3. Romina Sacco, 4. Carola De Piano, 5. Marilyn Coronel, 6. Valentina López, 7. Daiana Sosa, 8. Milagros Guardia, 9. Ámbar Grandoli, 10. Daiara Paye, 11. Rosario Romero
Suplentes: 12. Tatiana Buchet, 13. Safira Pauloni, 14. Valentina Toledo, 15. Fiama Fumis, 16. Micaela Gareis, 17. Lis Fernández, 18. Jazmín Lencina.
Social Lux (DT: Mauro Palacios)
1 Estefanía Gauna; 2. Ligia Llera, 3. Magalí Acosta, 4. Janise Busquet, 5. Ayelén Simiani, 6. Evelyn Peralta, 7. Giuliana Nebuloni, 8. Rocío Serra, 9. Luna Araujo, 10. Brisa Cortés, 11. Nerina Carruchthers.
Suplentes: 12. Pamela Chindamo, 13. Marta Juárez, 14. Joana Benítez, 15. Melisa Alfonso, 16. Valentina Figueroa, 17. Laila Monzón, 18. Mayra Mansilla.
Goles:
Unión: Marilyn Coronel (penal) y Jazmín Lencina.
Social Lux: Brisa Cortés y Evelyn Peralta.
