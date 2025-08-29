Volvió al club y ya está en el Museo Sabalero

"A la Copa que Colón le ganó a Pelé la tenía el Gobernador Aldo Tessio"

Ese partido quedó en la historia del fútbol mundial cuando el humilde Colón le ganó al poderoso Santos de Brasil. Ayer, Eladio Robbiati y Norma Madera, última compañera de vida de Aldo Tessio, donaron esa Copa al Museo de Colón. Momento icónico.