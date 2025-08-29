"A la Copa que Colón le ganó a Pelé la tenía el Gobernador Aldo Tessio"
Ese partido quedó en la historia del fútbol mundial cuando el humilde Colón le ganó al poderoso Santos de Brasil. Ayer, Eladio Robbiati y Norma Madera, última compañera de vida de Aldo Tessio, donaron esa Copa al Museo de Colón. Momento icónico.
Testimonio sabalero: pasado y presente. La foto del 10 de mayo de 1964 en blanco y negro, con Pelé en el Cementerio de Elefantes y la Copa. Al lado, con colores, el mismo trofeo ya instalado en el Museo del Club Atlético Colón. Foto: Gentileza Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón
La cada vez más determinante Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón, cuya cabeza visible es el incansable Diego Meloni (con el apoyo de un grupo de historiadores y revisionistas sabaleros), logró otro paso importante para la memoria sabalera: se recuperó el icónico trofeo que el club le ganó el 10 de mayo de 1964 al legendario equipo brasilero Santos de Pelé y que dio nacimiento al mítico Cementerio de Elefantes.
"Eladio Robbiati, quien la donó y Norma Madera, última compañera de vida de Aldo Tessio. Estuvieron presentes las familias de "Beto" Poncio, "Ploto" Gómez, "Chengo" Canteli y Osvaldo Gras, mascota en aquel partido", explica emocionado Diego Meloni a El Litoral.
En charla con el programa ADN Gol (FM 96.7), amplía este tremendo hallazgo de esa Copa que Colón le ganó al Santos de Pelé. "Veníamos contando en los últimos tiempos que habíamos recuperado el año pasado una pelota del Santos de Pelé de la gira del año '64; habíamos conseguido fotos originales de ese partido. Todo se va sumando al Museo y ayer tuvimos la suerte y la fortuna, después de un par de semanas largas de negociaciones y charlas, poder traer de vuelta a casa tras 54 años de ausencia, nada más y nada menos que la Copa, el trofeo que Colón obtuvo en el partido frente al Santos de Pelé el 10 de mayo de 1964. Es esa famosa Copa en la cual se lo ve al "Beto" Poncio levantándola después de del partido".
Al toque, Diego agrega: "Lo hicimos con mucha alegría, con mucha satisfacción y con la emoción que genera, porque además ayer estaba la familia de "Ploto" Gómez (N.de R.: marcó uno de los dos goles esa tarde), estaba la familia de Beto Poncio y estaba Osvaldo Grass, que había salido como mascota en ese partido contra el Santos de Pelé. Fue un día sumamente importante para nosotros en poder hacer este anuncio y este hallazgo...a tan solo dos semanas de haber puesto la piedra fundamental del museo en Colón. Nos llena de orgullo y realmente se nos infla el pecho de alegría".
Los que la donaron a Colón. Eladio Robbiati, médico veterinario, junto a Norma Madera, última compañera de vida de Aldo Tessio, Gobernador de la Provincia de Santa Fe. Foto: Gentileza Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón
¿Qué historia se escondió detrás de esa Copa que Colón le ganó al Santos de Pelé en 1964?. "En el año 1971 cuando Colón vende la sede de calle San Jerónimo pierde parte de su patrimonio: lo que hicieron algunos dirigentes de esa época, pensando en la posibilidad de que los trofeos se podían perder, vender o que se los podían robar, cosas que han sido muy características a lo largo del tiempo en una enorme cantidad de instituciones, fue entregar en custodia el trofeo a don Aldo Tessio, Gobernador de la provincia al momento de jugarse ese partido. Los dirigentes entendían que Tessio era la persona indicada para poder custodiarla hasta tanto y en cuanto Colón pudiera reconstruir parte de su sede".
"Lo cierto es que Aldo Tessio la tuvo en sus manos y cuando fallece, su mujer, Norma Madera, que la semana pasada nos recibió en su casa para entregarnos también el carnet de socio vitalicio de don Aldo, decide entregársela al Dr. Eladio Robbiati, médico veterinario cercano a la familia. La copa pasó a manos de Robbiati en el 2006 y durante 19 años la tuvo en su custodia. Siempre la idea fue devolverla cuando estuvieran dadas las condiciones; más que nada las garantías de seguridad para que el trofeo pueda retornar al club y que no pase algo como lo que contaba recién: un día alguno la manotea y se la lleva a su casa; o que la copa se perdiera o que no se le diera el valor y el rigor histórico que necesitaba", aporta Diego Meloni. "Este paso implicó un par de semanas, con largas charlas de entendimientos y de explicar lo que estamos haciendo desde la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón. Conclusión: el martes terminó la historia con la firma de un acta pública en una Escribanía, como para que entendamos un poco la seriedad que se le dio a este asunto".
Además, "hay algunos documentos fotográficos, imágenes incluso de cuando José "Pepe" Benseñor, que era tesorero de esa comisión, la tenía en sus manos; lo mismo cuando Beto Poncio la está levantando y fotos en algunos diarios de la época. La Copa lleva una inscripción también así marcada, lo que da fe que es efectivamente el trofeo que Colón obtuvo ese año".
-¿Quién la pone en juego a esa Copa el 10 de mayo de 1964 entre Colón y el Santos de Pelé?
-La pone en disputa una empresa de transporte que se llamaba "Expreso El Amanecer". Es más, está inscripto: "Expreso El Amanecer SRL: Colón versus Santos y tiene la fecha: 10 de mayo de 1964".
-¿Cómo estaba el trofeo después de tantos años?
-Obviamente que, para que la gente entienda, nosotros no intervenimos todavía en la Copa, así como la entregaron la Copa fue presentada ayer: ahora vendrá el trabajo que Cristian Benítez, que es el compañero museólogo de la subcomisión. Hay que restaurarla y volver a acondicionarla: eso va a permitir que se vea un poco mejor el brillo y quizás la inscripción.
La copa volvió al club y ya está en el Museo Sabalero. Foto: Gentileza Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón
-En lo personal, Diego, ¿te quita el sueño o te apasiona alguna restitución histórica similar?
-Uno también se guía por lo que la gente va pidiendo y planteando. Yo tengo una obsesión personal en recuperar la Copa de 1913, la Copa de la Primera Liga Santafesina que nosotros tenemos certificada con fotos y videos: hasta el año 2005 esa copa estaba en el club y no sabemos dónde fue a parar. La estamos buscando, hicimos un inventario, estamos recorriendo las instalaciones del club y no la podemos encontrar. Es una foto que está en el libro de los 90 años, una foto que está fotografiada también en el libro de los 100 años. Nos parece importante que esa copa aparezca. Obviamente que la camiseta que Pelé usó ese día contra Colón sería un sueño fundamental y tenemos algunas conversaciones avanzadas con el "Turco Mohamed", para que cumpla lo que él dijo hace tiempo en una nota con la camiseta de Colón que usó Diego Maradona.
-Sin dudas, hay una valoración de este trabajo que hacen ustedes por parte de la actual Comisión Directiva de Colón...
-Si bien nuestra subcomisión, por cuestiones estatutarias, dependel Secretario Coordinador que hoy es José Pisarello, no puedo negar que tengo una excelente relación con Pedro Passeggi. Trabajamos codo a codo muchísimas cosas e incluso lo que tiene que ver con la presentación en AFA por la Copa Juan Domingo Perón de 1950. Hablaría mal de mi parte no decir que hablamos muchas veces con el presidente del club, Víctor Godano, quien autorizó un montón de cosas que estamos haciendo. Y sería injusto no nombrar a Federico Accaramboni y Mauricio Alconchel. Esperamos también que, en el futuro, las comisiones directivas que vengan vayan por el mismo camino con la historia de Colón.
