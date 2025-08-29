Lo que viene

El Torneo Clausura llevará el nombre de Norberto "Chijí" Serenotti, una gloria de Colón

La Liga Santafesina de Fútbol presentó el torneo Clausura de Primera División A, que comenzará el sábado 6 de septiembre y tendrá como denominación oficial el nombre de Norberto Serenotti, histórico futbolista de Colón y hombre de fuerte arraigo con el fútbol regional.