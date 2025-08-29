El Torneo Clausura llevará el nombre de Norberto "Chijí" Serenotti, una gloria de Colón
La Liga Santafesina de Fútbol presentó el torneo Clausura de Primera División A, que comenzará el sábado 6 de septiembre y tendrá como denominación oficial el nombre de Norberto Serenotti, histórico futbolista de Colón y hombre de fuerte arraigo con el fútbol regional.
"Chijí" Serenotti con la camiseta de Sanjustino. Homenaje a un gran deportista y mejor persona.
La Liga Santafesina de Fútbol no se detiene. Apenas concluido el Torneo Apertura, que coronó a Sanjustino tras un vibrante desempate ante Colón de San Justo, la Casa Madre del fútbol regional ya puso en marcha el Clausura 2025. Con la confirmación del fixture, el sistema de competencia y la fecha de inicio, quedó también definido que el certamen llevará el nombre de una gloria sabalera: Norberto "Chijí" Serenotti, símbolo de una época y protagonista de la mítica victoria de Colón frente al Santos de Pelé, aquel 10 de mayo de 1964 en el barrio Centenario, bautismo eterno del "Cementerio de los Elefantes".
Un Apertura inolvidable
El torneo anterior, denominado "Marcos Méndez", dejó imágenes imborrables. Sanjustino y Colón de San Justo llegaron igualados en puntos al cierre de la fase regular y debieron disputar una final desempate en el estadio Coloso del Oeste. Allí, el "Verde" de Marcelo "Tucu" Molina se impuso por 2 a 1, gracias al doblete de Nehemías González, la gran figura de la noche. El descuento de Alexis Palacios no alcanzó para el "Conquistador", que igualmente cerró una gran campaña. Con ese título, Sanjustino sumó su novena estrella liguista.
El reconocimiento para el Clausura tiene un valor especial. Norberto Serenotti, más conocido como "Chijí", fue uno de los referentes de la época dorada de Colón. Su nombre quedó grabado en la memoria popular por haber formado parte del equipo que venció al Santos de Pelé, un hito que trascendió al propio club y que forma parte de la identidad del fútbol santafesino.
Serenotti, auténtico. El ex Colón en su visita a El Litoral. Crédito: Manuel Fabatía
Aquel 10 de mayo de 1964, bajo la conducción de José Belemino Canteli, Colón derrotó 2 a 1 al multicampeón brasileño. Serenotti fue titular y asistió a Fernando López para que marcara el 1-1 parcial, en una jugada que quedó registrada en las crónicas históricas. Más tarde, Demetrio Gómez selló el resultado definitivo ante la incredulidad de propios y extraños, en la tarde que inmortalizó el mote de "Cementerio de los Elefantes".
Pero su vínculo con el fútbol no se agotó en aquella gesta. Serenotti nació en San Justo y debutó con apenas 15 años en Sanjustino, el club de sus amores. Allí, como entrenador, fue artífice del segundo título liguista del Verde en 1987, cerrando un círculo de pertenencia con la ciudad y la institución. También vistió la camiseta de Colón de San Justo y de otros equipos de la región, siempre dejando su huella. Por esa doble identificación, con Sanjusto y con Colón, Serenotti representa como pocos la esencia del fútbol liguista: pasión, arraigo y compromiso.
Un Clausura que arranca el 6 de septiembre
La pelota volverá a rodar el sábado 6 de septiembre, cuando se dispute la primera fecha del torneo Clausura "Norberto Serenotti". El formato será similar al del Apertura, con dos zonas de once equipos cada una. Los equipos se enfrentarán todos contra todos dentro de su grupo, con una fecha interzonal que cruzará a cada uno con su clásico o rival emparejado.
Al término de la fase regular, los seis mejores de cada zona avanzarán a los playoffs. Los primeros y segundos de cada grupo clasificarán directamente a cuartos de final, mientras que los ubicados entre el tercer y sexto puesto deberán disputar octavos de final. Los encuentros de eliminación directa se jugarán en la cancha del mejor ubicado, con la excepción de la gran final, que tendrá escenario neutral, buscando siempre darle al torneo el marco de fiesta que se merece.
El vigente campeón, Sanjustino, tendrá el gran desafío de defender la corona y soñar con el bicampeonato. Pero enfrente habrá candidatos de peso, entre ellos Colón de San Justo, Unión, Colón, La Salle y El Quillá, todos con planteles competitivos y la ilusión renovada.
La conformación de las zonas
La Liga oficializó la integración de los grupos y los emparejamientos clásicos. La Zona 1 quedó conformada por: Colón de San Justo, Pucará, Unión, Universidad Nacional del Litoral, Ateneo Inmaculada, Academia AC, Ciclón Racing, Gimnasia y Esgrima, Independiente, Juventud Unida y Deportivo Nobleza.
En tanto, la Zona 2 tendrá como protagonistas a: Sanjustino, Sportivo Guadalupe, Colón, Náutico El Quillá, La Salle, Nacional, Newell's, Cosmos FC, Vecinal Gálvez, Ciclón Norte y La Perla del Oeste.
La primera fecha
La jornada inaugural del Clausura "Norberto Serenotti" ofrecerá cruces atractivos y duelos de gran historia. Los partidos de la Fecha 1 serán: Deportivo Nobleza-La Perla del Oeste, Colón de San Justo-Juventud Unida, Pucará-Independiente, Unión-Gimnasia y Esgrima, Universidad Nacional del Litoral-Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada-Academia Cabrera, Sanjustino-Ciclón Norte, Sportivo Guadalupe-Vecinal Gálvez, Colón-Cosmos FC, Náutico El Quillá-Newell's, La Salle-Nacional.
