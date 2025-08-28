Sanjustino ganó el clásico y se consagró campeón del Apertura 2025

(Enviado Especial a San Justo)
El Matador derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo en el Coloso del Oeste y alcanzó su noveno título liguista. Con dos goles de Nehemías González, la gran figura del partido, la ciudad vivió una fiesta inolvidable teñida de verde.
Sanjustino escribió otra página dorada en su historia deportiva. En una final vibrante y cargada de emoción, el Matador derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo y se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santafesina de Fútbol. La victoria tuvo un condimento especial: fue nada más y nada menos que en el clásico de la ciudad, ante un estadio colmado y con una definición que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas verdiblancos.
El Coloso del Oeste fue el escenario de una verdadera fiesta popular. Desde temprano, las calles de San Justo comenzaron a vestirse de verde y blanco, los colores que acompañaron a un plantel que, bajo la conducción de Marcelo "Tucu" Molina, encontró la regularidad y la solidez necesarias para alcanzar la gloria. Con dos goles de la gran figura de la noche, Nehemías González, Sanjustino logró imponerse a su eterno rival, sumando la novena estrella de su rica historia en la máxima categoría regional. El descuento del rojo y blanco fue de Alexis Palacios que marcó un verdadero golazo.
El encuentro tuvo todos los condimentos de una final clásica. Intenso, disputado y con emociones de principio a fin, el cotejo ofreció un marco ideal con tribunas colmadas, hinchadas alentando sin cesar y un arbitraje que estuvo a la altura, en este caso de Carlos Córdoba, quien condujo el juego sin fisuras. Sanjustino pegó primero y supo golpear en los momentos clave, demostrando carácter y jerarquía para quedarse con el triunfo y la gloria.
El inicio mostró a dos equipos cautelosos pero con intenciones claras de imponer condiciones. Colón de San Justo buscó presionar alto y manejar la pelota, mientras que Sanjustino apostó a la solidez defensiva y a la velocidad de sus delanteros. A los 14 minutos, llegó la primera gran emoción: tiro de esquina, Nehemías González recibió un balón, dejó en el camino a su marcador y definió con categoría para poner el 1 a 0, desatando la euforia del pueblo verdiblanco. Enseguida y sin perder tiempo, llegó el segundo tanto de Sanjustino y otra vez lo definió Nehemías González lo hizo y volvió a explotar la garganta de los hinchas de Sanjustino.
El Conquistador no se quedó atrás y salió decidido a buscar el descuento. Sobre el final de la primera parte, Alexis Palacios logró descontar con un tiro libre muy bien ejecutado para poner el 2-1. El entretiempo encontró a ambos equipos con mucha tensión y a las hinchadas viviendo la final con la pasión de siempre.
En el complemento, el Matador salió decidido a marcar estirar la diferencia. El estadio explotó y la marea verde se hizo sentir en cada rincón del Coloso.
La final no estuvo exenta de dramatismo. A los 20 minutos, Sanjustino sufrió la expulsión de Federico Aguilera y debió afrontar gran parte del segundo tiempo con un jugador menos. Sin embargo, la entrega y la garra del equipo fueron determinantes para sostener la ventaja. En los últimos minutos, Colón también quedó con diez hombres por la lesión de Claudio Albarracín cuando ya no tenía cambios disponibles, lo que emparejó las condiciones en el cierre del partido.
El pitazo final de Córdoba dio paso al desahogo. Sanjustino volvió a gritar campeón y lo hizo ante su gente, en su casa y frente a su clásico rival. El festejo se trasladó inmediatamente a las tribunas, donde las familias enteras se abrazaron en lágrimas y alegría, y luego a las calles de la ciudad, que se tiñeron de verde en una caravana interminable.
La organización del encuentro fue impecable, un verdadero ejemplo de que la pasión puede vivirse con seguridad y respeto. La decisión de jugar la final en San Justo fue acertada y celebrada por todos, ya que le dio al clásico un marco único. El mensaje de "un clásico sin violencia" se cumplió y el espectáculo estuvo a la altura de lo que la Liga Santafesina merecía.
El Sanjustino de Marcelo Molina se caracterizó por su solidez defensiva, su compromiso colectivo y la jerarquía de figuras clave como González, autor de los dos goles en la final. El plantel mostró madurez, supo reponerse en momentos difíciles del torneo y llegó a la definición con un envión anímico que resultó determinante.
El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, entregó el trofeo de campeón en una ceremonia cargada de emoción. La vuelta olímpica fue acompañada por una multitud que no dejó de alentar ni un segundo, mientras los jugadores recorrían el campo de juego agradeciendo el apoyo incondicional.
Con esta conquista, el Matador alcanza su noveno título en la historia liguista, reafirmando su lugar como uno de los grandes protagonistas del fútbol regional. El cumpleaños del entrenador Marcelo Molina fue otro detalle simbólico de una noche que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas.
El Apertura 2025 quedará en la memoria por mucho tiempo. No solo por el campeón, sino por la forma en que se definió: con un clásico apasionante, con un estadio colmado, con goles y emociones, con respeto dentro y fuera de la cancha.
Sanjustino no solo ganó un campeonato, ganó el partido más importante del año y el de su rica historia, frente a su eterno rival y con su gente. El Matador volvió a demostrar que la historia se escribe con sacrificio, compromiso y pasión.
La Liga Santafesina vivió una de sus noches más recordadas y Sanjustino, el Matador, volvió a gritar bien fuerte: ¡campeón!
