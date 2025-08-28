Final vibrante

Sanjustino ganó el clásico y se consagró campeón del Apertura 2025

El Matador derrotó 2 a 1 a Colón de San Justo en el Coloso del Oeste y alcanzó su noveno título liguista. Con dos goles de Nehemías González, la gran figura del partido, la ciudad vivió una fiesta inolvidable teñida de verde.