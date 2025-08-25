La gran final de la Liga Santafesina ya tiene sede, día y horario
Sanjustino y Colón de San Justo definirán el torneo Apertura de Primera A el 27 de agosto desde las 20 horas en el estadio del Matador. La decisión se tomó en reunión con autoridades de ambos clubes, la Liga Santafesina y el Ministerio de Seguridad. Habrá un cupo de 600 hinchas visitantes y se espera una fiesta en la ciudad.
En Sanjustino. Ahí se jugará la gran final de Apertura 2015. El club abrirá sus puertas para recibir a la gran final liguista.
La espera llegó a su fin. El partido más esperado del año en la Liga Santafesina de Fútbol ya tiene todo definido: Sanjustino y Colón de San Justo jugarán la gran final del Apertura 2025 este miércoles a las 20 horas en el estadio del Matador. Así quedó resuelto en una reunión clave realizada entre representantes de ambas instituciones, el presidente de la Liga, Leandro Birollo, y funcionarios del Ministerio de Seguridad, donde mediante un sorteo se terminó por establecer la cancha del Verde como escenario de la definición.
El encuentro, que promete convocar a una multitud en la ciudad de San Justo, tendrá un condimento especial: será un clásico en una instancia única, con un título en juego y la pasión de toda una región movilizada en torno a lo que suceda dentro de la cancha. La expectativa es enorme, tanto en Colón como en Sanjustino, y la organización busca que todo transcurra con normalidad y en un marco de fiesta deportiva.
Uno de los puntos centrales que se definieron fue la presencia de público visitante. Tal como lo adelantó la propia Liga Santafesina, se permitirá el ingreso de 600 hinchas rojos y blanco al estadio de Sanjustino, con un operativo de seguridad que se pondrá en marcha para garantizar el orden y la tranquilidad de todos los asistentes. Por su parte, aún no se informó de manera oficial cuál será el número de simpatizantes locales que podrá decir presente, aunque se descuenta que la concurrencia será masiva, teniendo en cuenta la magnitud del compromiso.
La reunión también sirvió para ratificar que tanto Colón de San Justo como Sanjustino aceptaron de antemano las condiciones que se plantearan respecto al lugar, el día y el horario del partido. En ese sentido, los dirigentes de ambas instituciones se mostraron conformes con el resultado del sorteo y coincidieron en que lo más importante es que la final pueda desarrollarse en un clima de respeto, seguridad y verdadera fiesta futbolera.
Queda por resolverse un detalle no menor: quiénes serán los encargados de impartir justicia en un clásico de semejante envergadura. El Colegio de Árbitros de la Liga tendrá la responsabilidad de designar a los cinco árbitros que formarán parte de la terna arbitral ampliada para la definición. Según pudo averiguar Pasión Liga, la opción que cuenta con mayor consenso entre las dirigencias es la designación de Carlos Córdoba como árbitro principal, aunque la confirmación oficial se conocerá en las próximas horas.
De esta manera, la ciudad de San Justo se prepara para vivir una noche histórica. Sanjustino y Colón de San Justo volverán a estar frente a frente en un partido decisivo, con un título en juego y con toda la pasión del clásico trasladada a un escenario que se vestirá de gala. La cita será este miércoles a las 20, y no habrá lugar para especulaciones: uno de los dos escribirá su nombre en lo más alto del Apertura 2025.
