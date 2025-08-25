Este miércoles

La gran final de la Liga Santafesina ya tiene sede, día y horario

Sanjustino y Colón de San Justo definirán el torneo Apertura de Primera A el 27 de agosto desde las 20 horas en el estadio del Matador. La decisión se tomó en reunión con autoridades de ambos clubes, la Liga Santafesina y el Ministerio de Seguridad. Habrá un cupo de 600 hinchas visitantes y se espera una fiesta en la ciudad.