Colón de San Justo y Sanjustino en la gran final

La experiencia de Miguel Restelli y la juventud de Marcelo Molina

El rojo y blanco y el verde de San Justo jugarán este miércoles una definición inédita para la Liga Santafesina. Miguel Restelli, con la experiencia de toda una carrera, y Marcelo Molina, con la impronta de la juventud, conducen a dos equipos que marcarán un dato histórico.