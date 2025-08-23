Sanjustino y Colón de San Justo jugarán la gran final del Apertura

La última jornada tuvo todos los condimentos: goles, emociones y resultados que confirmaron el poderío de dos clubes que llegan a esta instancia por méritos propios.
La ciudad de San Justo vivirá una verdadera fiesta del fútbol liguista. Sanjustino y Colón de San Justo, dos equipos históricos y de gran trayectoria en la Liga Santafesina, se enfrentarán en un partido único y decisivo para conocer al campeón del torneo Apertura 2025.
En el estadio de Sanjustino, el equipo dirigido por Marcelo Molina fue una máquina de jugar al fútbol. Con autoridad, intensidad y contundencia, goleó 5 a 0 a Pucará y se metió en la final dejando una imagen de candidato serio. El "Verde" se mostró sólido en todas sus líneas, aprovechó cada espacio y no le dio chances a un rival que venía de hacer un muy buen campeonato. El resultado fue categórico y le permitió al público local ilusionarse con un nuevo título.
Muy diferente fue la historia para Colón de San Justo. El conjunto conducido por Miguel Restelli debió batallar hasta el último minuto para vencer a Vecinal Gálvez, un equipo que sorprendió por su despliegue y por la personalidad con la que afrontó el partido. Finalmente, el "Rojo y Blanco" se impuso 1 a 0 con un tanto de Albarracín que desató la alegría de su gente y aseguró su presencia en la finalísima. Colón SJ, uno de los clubes más laureados de la Liga, volvió a demostrar jerarquía en los momentos decisivos, aunque esta vez le costó mucho más de lo esperado.
En paralelo, Guadalupe, otro de los equipos que llegaba con aspiraciones, cumplió con lo suyo y venció 3 a 1 a Unión en el predio de La Tatenguita. Sin embargo, la victoria no le alcanzó para meterse en la definición, quedando a las puertas de una instancia histórica.
La final entre Sanjustino y Colón de San Justo será mucho más que un partido de fútbol. Se trata del clásico de la ciudad de San Justo trasladado al escenario más importante de la Liga Santafesina de Fútbol, lo que garantiza un marco imponente y una expectativa enorme en toda la región. La definición del estadio y de las condiciones de seguridad quedará en manos de la dirigencia de la Liga, que en conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial establecerán los detalles para un encuentro que promete ser multitudinario para un partido e la Liga.
Ambos equipos llegan con credenciales diferentes: Sanjustino con la fuerza arrolladora de su goleada, mostrando un plantel afilado y con hambre de gloria; Colón con el temple de los equipos grandes, acostumbrado a ganar en las difíciles y con el peso de su historia. Dos estilos distintos que se chocarán cara a cara en busca del título.
Lo que está claro es que San Justo se paralizará la próxima semana. Dos hinchadas apasionadas, dos clubes que son símbolos de la ciudad y un trofeo que espera dueño. El Apertura 2025 tendrá un campeón, y saldrá nada menos que del clásico más esperado por los hinchas de San Justo.
Unión 1-Guadalupe 3, Ciclón Norte 1-Ateneo 1, Vecinal Gálvez 0-Colón SJ 1, Sanjustino 5-Pucará 0, Nobleza 0-Academia Cabrera 1, Independiente 1-El Quillá 2, Juventud Unida 2-Gimnasia y Esgrima 0, La Perla 0-Newell's 1, Nacional 1-Colón 0, UNL 1-Ciclón Racing 3, Cosmos 2-La Salle 0.
