Histórica

Sanjustino y Colón de San Justo jugarán la gran final del Apertura

La ciudad de San Justo vivirá una verdadera fiesta del fútbol liguista. Sanjustino y Colón de San Justo, dos equipos históricos y de gran trayectoria en la Liga Santafesina, se enfrentarán en un partido único y decisivo para conocer al campeón del torneo Apertura 2025.