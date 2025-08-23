Con golazo de Di María de tiro libre, Rosario Central le ganó a Newell’s

Rosario Central le ganó a Newell’s por 1 a 0 este sábado en la tarde - noche en una nueva edición del clásico rosarino con golazo de Ángel Di María.
El campeón del mundo con Argentina abrió el marcador a los 82.
Rosario Central le ganó a Newell’s por 1 a 0 este sábado en la tarde - noche en una nueva edición del clásico rosarino con golazo de Ángel Di María.
El duelo, correspondiente al interzonal por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA, se disputó desde las 17:30 horas en el Gigante de Arroyito.
Como es habitual en el fútbol rosarino, en la previa del juego los hinchas “Canallas” se lucieron con un recibimiento a puro fuegos artificiales y globos de colores amarillos y azul.
La apertura del marcador llegó de la zurda del Fideo Di María, que a los 82 minutos clavó en el ángulo un lejano tiro libre que el arquero paraguayo Juan Espinola no alcanzó.
Con este resultado, Central quedó tercero en su zona A con 10 unidades, a sólo un punto de los líderes.
Por el lado de los Leprosos, que no pudieron anotar en un nuevo clásico cerrado, se ubicaron 11º con seis puntos, a uno de la zona de clasificación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.