#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Clásico Rosarino

Con golazo de Di María de tiro libre, Rosario Central le ganó a Newell’s

El campeón del mundo con Argentina abrió el marcador a los 82.

El emotivo grito de gol de Fideo. Crédito: Rosario Central
 22:28
Por: 

Rosario Central le ganó a Newell’s por 1 a 0 este sábado en la tarde - noche en una nueva edición del clásico rosarino con golazo de Ángel Di María.

Mirá tambiénColón y Chacarita igualaron 1 a 1 en el Brigadier

El duelo, correspondiente al interzonal por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA, se disputó desde las 17:30 horas en el Gigante de Arroyito.

Como es habitual en el fútbol rosarino, en la previa del juego los hinchas “Canallas” se lucieron con un recibimiento a puro fuegos artificiales y globos de colores amarillos y azul.

Mirá tambiénUnión: el partido con Huracán, derrota de la reserva y la "final" del jueves con River

La apertura del marcador llegó de la zurda del Fideo Di María, que a los 82 minutos clavó en el ángulo un lejano tiro libre que el arquero paraguayo Juan Espinola no alcanzó.

Con este resultado, Central quedó tercero en su zona A con 10 unidades, a sólo un punto de los líderes.

Ignacio Malcorra se queda con un nuevo clásico. Crédito: Rosario CentralIgnacio Malcorra se queda con un nuevo clásico. Crédito: Rosario Central

Por el lado de los Leprosos, que no pudieron anotar en un nuevo clásico cerrado, se ubicaron 11º con seis puntos, a uno de la zona de clasificación.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Videos
Rosario Central
Newell's
Copa de la Liga Profesional de Fútbol

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro