Unión: el partido con Huracán, derrota de la reserva y la "final" del jueves con River

Valentín Fascendini jugó un muy buen partido en Córdoba. En realidad, desde que se ganó la titularidad no le ha fallado a Madelón y el rendimiento del ex Boca es muy bueno, entendiéndose con todos los compañeros de zaga que tuvo hasta ahora: Pardo, Ludueña y Maizon Rodríguez Foto: Facundo Luque