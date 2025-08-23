Unión: el partido con Huracán, derrota de la reserva y la "final" del jueves con River
Comienza una semana de mucha acción para el equipo de Leo. Este martes y miércoles se venden las entradas para el partido de Copa Argentina ante River.
Valentín Fascendini jugó un muy buen partido en Córdoba. En realidad, desde que se ganó la titularidad no le ha fallado a Madelón y el rendimiento del ex Boca es muy bueno, entendiéndose con todos los compañeros de zaga que tuvo hasta ahora: Pardo, Ludueña y Maizon Rodríguez Foto:
Facundo Luque
El horizonte tatengue de corto plazo tiene este partido con Huracán, en el 15 de Abril, de este domingo a las 14. Pero marca el inicio de una semana intensa, en la que disputará tres partidos en siete días, con dos viajes incluidos, uno de ellos convertido en final y ante un grande (River, por la Copa Argentina) y los otros dos con el compromiso de seguir sumando puntos para escapar de la posición de abajo en la tabla anual.
Si bien Unión tiene la chance de alcanzar a Barracas Central (empató con Defensa y Justicia en la apertura de esta fecha) en la tabla de la zona A del Clausura, lo que más importa es seguir sumando para alargar la diferencia sobre los que están por debajo en la tabla anual, que es la que compromete la estabilidad tatengue en la máxima categoría. De allí la importancia suprema del gran triunfo conseguido en Córdoba, que permitió sacarle cuatro puntos a Talleres y Aldosivi, que hoy estarían definiendo en un partido desempate para no descender por esa tabla anual.
Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Fragapane; Tarragona y Estigarribia son los que se han ganado el derecho de repetir en el partido con Huracán. Luego vendrá la "final" con River (octavos de Copa Argentina en Mendoza) y el partido con Racing del domingo que viene en el cilindro. Seguramente, ante River, Madelón pondrá lo mejor que tiene; luego se verá, de acuerdo al desgaste que sufran sus jugadores, qué podrá hacer para el encuentro ante Racing, el primero de los dos consecutivos que jugará de visitante (luego deberá ir a La Plata para medirse con Gimnasia).
El "cuarteto de imágenes" que repitió Unión en Córdoba el viernes de la semana pasada. Gran primer tiempo del equipo de Madelón y necesario triunfo para alargar la diferencia con los de más abajo en la tabla anual.
Foto: Facundo Luque
De todos modos, paso a paso y tiempo al tiempo: lo primero es este compromiso ante Huracán, el único de local en este periplo de cinco partidos de los cuales debe afrontar cuatro como visitante (dos ya se jugaron y los otros dos son los que vendrán después de este partido).
En Reserva
Huracán le puso freno al buen envión que traía la reserva de Unión, dirigida por Nicolás Vazzoler. El Globo le ganó 2 a 0 en La Tatenguita y puso fin a la racha de buenos resultados. En el equipo de Vazzoler jugaron Enzo Rubio, el ex marcador de punta de River y Ricardo Solbes, el delantero que jugó un solo partido en Primera (para Defensa y Justicia y ante Unión), que luego se fue a Europa y que ahora llegó para jugar en la reserva rojiblanca.
El equipo de Vazzoler alistó a Agustín Chávez; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Emiliano Giaccone y Lucas Cacciabué; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. Por su parte, el de Mauro Milano lo hizo con Alexis Martínez; Ignacio Campo, Santino Bima, Máximo Palazzo y Santiago Rodríguez; Milton Ríos, Santino Raynelli, Facundo Kalinger y Thiel Peralta; Luca Babino y Thiago Rucci. DT: Mauro Milano.
Lo que viene
A propósito del partido con River del jueves venidero, Unión anunció que martes y miércoles venidero, de 11 a 18, se venderán la entradas , las cuáles podrán adquirirse en las boleterías del club y sin límites, en principio, de acuerdo a lo que informaron. Los precios son los siguientes: $ 35.000 la general y $ 60.000 las plateas. Se aclara también que, en principio, no se venderán entradas en el estadio Malvinas Argentinas el día del partido, aunque esto no es definitivo, de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral.
De todos modos, lo que se recomienda a los hinchas rojiblancos que vayan a viajar a la capital cuyana, que compren su localidad en el club para no tener que lamentarse luego, en el caso de que se confirme que no habrá venta de localidades en la ciudad de Mendoza. Todavía desde el gobierno mendocino no se ha informado de qué manera se dará el ingreso de los hinchas al estadio ni tampoco los sectores que podrán ocuparse por parte de cada parcialidad.
El rival
River comienza a dejar atrás lentamente la alegría por haber pasado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras en días y horarios ya confirmados. Lo que viene será visitar a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura y Marcelo Gallardo comienza a tener un panorama de la formación que puede poner en cancha.
Desde las 21.15 de este lunes (más de 24 horas después de Unión), el Millonario disputará un nuevo encuentro del campeonato local frente al Granate. Teniendo en cuenta cómo está la tabla de posiciones, los tres puntos serán vitales para continuar en lo más alto. Además, no se debe perder de vista la punta de la tabla anual para llegar al principal certamen continental de 2026.
Para la vuelta frente a Libertad hubo un regreso importante, como fue el de Lucas Martínez Quarta, quien superó un esguince del ligamento colateral medial derecho. Sin embargo, el Muñeco aguarda por el estado de otros futbolistas que están en la última etapa de su recuperación y, en caso de tener el alta médica, podría contar con ellos. Por otra parte, el jueves hay partido por Copa Argentina y posiblemente guarde algunos soldados, porque la idea de Gallardo es enfrentar a Unión con lo mejor por tratarse de una final.
Si bien ante Godoy Cruz hubo una rotación masiva que incluyó en el arco a Jeremías Ledesma, en esta oportunidad quien seguiría siendo la voz de mando desde el fondo sería Franco Armani. Por la lesión de Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel volvería a tomar la banda derecha, mientras que en la zaga se volvería a repetir, como ante el Tomba, con Juan Carlos Portillo y Lautaro Rivero. Como segundo lateral, Milton Casco entraría en lugar de Marcos Acuña.
En la mitad de la cancha se podría dar el regreso de Kevin Castaño, quien perdió su puesto por rendimientos bajos. Junto a él, Giuliano Galoppo parece ser una fija, más allá de su expulsión en la Copa. Continuando con el mediocampo, llegaría una sorpresa: Giorgio Costantini, jugador que fue preservado de la Reserva en su último partido. De la misma manera, Juan Cruz Meza tuvo descanso, aunque Santiago Lencina volvería desde el arranque. En el ataque, surge nuevamente Bautista Dadín por no haber jugado y Miguel Borja tendría una nueva oportunidad al tratar de llevar de a poco a Maxi Salas, delantero que tiene como objetivo volver el lunes. Sebastián Driussi salió solo con un golpe el jueves, pero estaría como titular en la Copa Argentina.
Con algún entrenamiento por delante y más conclusiones por sacar, el Muñeco podría jugar ante Lanús con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Kevin Castaño, Giorgio Costantini, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juan Cruz Meza; Bautista Dadín y Miguel Borja.
De esto puede desprenderse que jugadores de la talla de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Colidio o Driussi, por mencionar solo algunos, estarán en el equipo que enfrentará el jueves a Unión en la capital cuyana.
Mercado de pases
Falta una semana aproximadamente para el cierre definitivo del libro de pases y no han surgido novedades en Unión con relación a la posibilidad de sumar algún otro jugador al plantel. Se recuerda que hay dos cupos (los que abrieron las salidas de Pumpido y Verde), no así por Ratotti, ya que al 25 de julio (fecha del cierre normal del libro de pases en la Argentina) todavía no era profesional (firmó después y luego se fue a la Unión Española de Chile).
"No hay nada apetecible en el mercado", comentaron a El Litoral fuentes bien informadas, al margen de aquella posibilidad de Rigoni que se esfumó rápidamente. En cuanto a la chance de que Jerónimo Domina se vaya al Elche de España, "está frío", fue el comentario que le hicieron a este diario.
