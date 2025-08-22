Mientras el Tate piensa en Huracán, la Copa Argentina "ya juega" River-Unión
El "pan nuestro de cada día" para el once de Leonardo Carol es la competencia doméstica, los puntos y escaparle al descenso. Pero para el sitio oficial de la copa criolla, lo importante es "La Batalla de Mendoza".
El hincha de Unión tendrá la posibilidad de ver este domingo a su equipo luego de los dos partidos consecutivos de visitante que jugó, del gran triunfo ante Instituto y de tres partidos que deberá afrontar luego, fuera de Santa Fe, ante River, Racing y Gimnasia. Crédito: Manuel Fabatía.
Sin dudas, de domingo a jueves, el Mundo Unión vivirá horas de mucha emoción, ilusión deportiva, concurrencia al 15 de Abril y viaje a Mendoza para el esperado mata-mata de la Copa Argentina ante un grande como es River Plate, con el único partido "abierto" de octavos de final. En ese marco, mientras Leo Madelón hace foco en sólo mirar el domingo contra Huracán, el sitio oficial de la Copa Argentina empezó a jugar el cruce del "Millo" con el Tate en la tierra del sol y del buen vino. Los hinchas y socios rojiblancos van armando agenda: ir a la cancha el domingo, sacar las entradas, armar la excursión y meterse en "el partido" del semestre a nivel mediático nacional.
"Unión de Santa Fe y River cerrarán los Octavos de Final el próximo jueves", abre el sitio oficial de la Copa Argentina. En el desarrollo de la noticia, se afirma que "el cruce se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 21.15, y definirá al próximo rival de Racing. Será el segundo antecedente entre ambos equipos: el Millonario se impuso por 3-0 en los Cuartos de Final de la temporada 2015-2016, certamen que finalizó con el título en poder del club de Núñez. También se confirmaron las fechas de Tigre - Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors - Lanús, primeros dos enfrentamientos correspondientes a la próxima instancia".
Al toque agrega que "Unión de Santa Fe y River protagonizarán la conclusión de los Octavos de Final de la decimotercera edición de la Copa Argentina cuando se enfrenten el próximo jueves 28, desde las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Será el segundo antecedente entre ambos equipos por la competencia, con un aliciente estadístico para el Millonario: la victoria por 3-0 en Mar del Plata encaminó su consagración inicial en el certamen, perteneciente a la temporada 2015-2016".
Mateo Del Blanco en acción en el último Unión-Huracán, jugado en Parque Patricios. Crédito:Juan Foglia.
Una particularidad de aquel cruce correspondiente a los Cuartos de Final radica en que el marcador lo abrió Sebastián Driussi, actual delantero del club de Núñez. Joaquín Arzura y Lucas Alario completaron la goleada favorable a River, que superó posteriormente a Gimnasia La Plata y Rosario Central para sellar su coronación. Marcelo Gallardo y Leonardo Madelón, entrenadores de ambos equipos en el antecedente disputado hace prácticamente una década en el estadio José María Minella, estarán nuevamente en los bancos de suplentes en el partido que definirá al siguiente contrincante de Racing. Además, aquel cruce que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016 marca la única aparición de Unión entre los ocho mejores de la competencia, grupo al que accederá en caso de tomarse revancha del Millonario.
Los enfrentamientos confirmados para Cuartos de Final son Tigre-Independiente Rivadavia (único debutante en la eliminatoria), que abrirá la instancia el viernes 5 de septiembre, desde las 21.10, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell's; Argentinos Juniors-Lanús, que se llevará a cabo el lunes 8 con horario y sede a confirmar; y Newell's-Belgrano.
Así las cosas, mientras el Unión de Leonardo Carol Madelón pone todo este domingo, enfoca en el "Globo" de Parque Patricios y piensa en tres puntos vitales para dejar de pensar en la zona baja, para la Copa Argentina el cruce River-Unión ya es "todo" pensando en el jueves que viene en la tierra de la Vendimia.
Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia serán los once soldados tatengues de Leo Madelón para esperar por este golpeado Huracán, como consecuencia de la eliminación copera a manos del colombiano Once Caldas.
Unión recalcó que no se venden más entradas físicas para los partidos de la Liga Profesional. Los socios del club entran de manera gratuita con la cuota de agosto, mientras que las generales y plateas se venden online. El árbitro del encuentro de este domingo será Andrés Merlos.
Una foto que se repetirá este domingo a la siesta en el 15 de Abril: el encuentro de dos hombres muy vinculados a la historia de Unión, como Madelón y Kudelka.
De Mendoza al predio de la AFA en Ezeiza
Sin dudas, en medio de la seguidilla entre el torneo local (Huracán), la copa criolla (River) y el retorno a la competencia doméstica (Racing en Avellaneda), era determinante la logística para el plantel profesional de Leonardo Carol Madelón, algo que finalmente se resolvió en las últimas horas.
Como se sabe, el vuelo del Tate queda a cargo de la organización de la Copa Argentina, pero igualmente el staff técnico acordó algunas cuestiones específicas para priorizar el descanso y no dar ventajas. El jueves a la noche, después de los 90 minutos ante River, el plantel descansará y pasará la noche en Mendoza. El viernes, cerca de las 10, se irá en vuelo a Capital Federal, recordando que el cruce con Racing es el domingo.
Si bien Unión elegirá su hotel de siempre en la Ciudad de Buenos Aires, lo que gestionó el vicepresidente tatengue, Edgardo Zin, con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue la exclusividad para que el plantel de Leo Madelón pueda entrenar tanto el viernes a la tarde como el sábado a la mañana en el predio de la Selección Argentina en la ciudad de Ezeiza.
La clasificación de River a cuartos de final de la Copa Libertadores dejó varias preocupaciones, no solo en cuanto al rendimiento general del equipo, sino también en el estado físico de sus jugadores. Los dos futbolistas que pusieron en alerta al cuerpo médico en la noche contra Libertad fueron Paulo Díaz y Sebastián Driussi.
De cara al segundo tiempo, Marcelo Gallardo tuvo que mover el banco de suplentes con el ingreso de Sebastián Boselli, quien ocupó el lugar del chileno por no poder seguir. En un momento también se lo notó al Gordo con dolor, por lo que aguantó hasta el minuto 68, momento en el que fue reemplazado por Miguel Borja.
Ambos futbolistas forman parte de los que se recuperan de a poco de sus lesiones, un ítem que perjudica al plantel en el último tiempo. Por lo tanto, sus salidas llamaron la atención, teniendo en cuenta que el defensor viene de dejar atrás una inflamación en la rodilla y que el atacante superó un esguince que lo marginó de las canchas durante dos meses.
Después del partido se conocieron los partes médicos: Paulo Díaz salió por un golpe en el tobillo izquierdo, mientras que Driussi también tuvo un impacto en el pie izquierdo. Según los recientes informes, ambos salieron a raíz de dolores generados durante el partido y en principio no sería nada grave.
En conferencia de prensa, Gallardo no se refirió al estado de los futbolistas, pero los mencionó en su análisis de cómo fue el partido: "No son excusas pero la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Driussi, la inactividad de Martínez Quarta, que jugó todo el partido… todo contribuyó al no haber podido llegar del todo bien y esto es Copa Libertadores".
