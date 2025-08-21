Unión vende entradas para el partido con River

Unión anunció que martes y miércoles venidero, de 11 a 18, se venderán la entradas para el partido de Copa Argentina ante River, que se jugará el jueves 28, a las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el arbitraje de Andrés Gariano.
Mirá tambiénEl entonado Unión de Leo y el Huracán herido de FDK
Las entradas podrán adquirirse en el club, por ende son físicas y no hay limites, en principio, de acuerdo a lo que informaron.
Los precios son los siguientes: $ 35.000 la general y $ 60.000 las plateas. Se aclara también que, en principio, no se venderán entradas en el estadio Malvinas Argentinas el día del partido, aunque esto no es definitivo, de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral.
De todos modos, lo que se recomienda a los hinchas rojiblancos que vayan a viajar a la capital cuyana, que compren su localidad en el club para no tener que lamentarse luego, en el caso de que se confirme que no habrá venta de localidades en la ciudad de Mendoza.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.