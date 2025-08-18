Bragarnik, el "mediador" para que Dómina no se vaya libre de Unión
Tal como lo deslizó la dirigencia del Tate, la oferta fue la del Elche de España, club gerenciado por el histórico representante de Leo Madelón, que tiene muy buena relación con Spahn. La Liga de España cierra el 1 de septiembre.
El empresario más poderoso del fútbol argentino y uno de los más importantes del mundo FIFA, el conocido Cristian Bragarnik, aparece como la llave impensada pero creíble para que la dirigencia de Unión y el entorno del delantero juvenil Jerónimo Dómina puedan llegar a un acuerdo, para evitar la libertad de acción del canterano en el mes de diciembre de este año. El Elche de España, uno de los tantos clubes que gerencia y/o asesora el conocido "Braga", podría ser el nuevo destino del ex goleador del IPEI. Por lo que pudo averiguar El Litoral, el mercado de la Liga Española cierra el 1 de septiembre.
"No hay novedades en el caso Dómina. En cancha de Instituto estuvo el presidente de Unión, Luis Spahn, y varios de los integrantes de la comisión directiva. Si bien se bajaron los decibeles de los dardos cruzados que identificaron los últimos días en una relación conflictiva y, aparentemente, terminal, no sucede algo que permita vislumbrar una solución positiva para la institución. A Unión le llegó hace algunas semanas una oferta del Elche de España. Sería una salida, aunque parece difícil por la postura inquebrantable de la parte del jugador en transitar estos últimos meses de contrato sin jugar, "colgado" como se dice en la jerga futbolera, aguardando la llegada del 31 de diciembre para quedar en libertad de acción", publicaba El Litoral desde Alta Córdoba el viernes.
La noticia de este lunes, reconocida firmemente con este sentido de optimismo en el Mundo Unión, es que "Braga" podría destrabar el conflicto Unión-Dómina con esa conexión española. "Se estuvieron hablando todo el fin de semana, hay buena predisposición de todos. No es fácil, pero lo vamos a intentar", admiten.
"El Elche, el club que tiene al empresario argentino Cristian Bragarnik como accionista mayoritario, ascendió a Primera División tras golear 4 a 0 al Deportivo La Coruña, de visitante. Así, el equipo de Alicante vuelve a la máxima categoría del fútbol español a un año del descenso", fue el golpe de efecto de "Braga" en el mes de junio de este año.
Hace algunos horas, los medios españoles afirman que "Elche ha incorporado a su plantilla para la próxima temporada, con opción a otra más, al delantero portugués André Silva, que procede del RB Leipzig, según confirmó este lunes el club español. El atacante portugués, noveno de los fichajes del equipo ilicitano -entre los que destaca la llegada del argentino Fede Redondo, hijo de Fernando Redondo, quien brilló en los españoles Tenerife y Real Madrid-, se formó en las categorías inferiores del Oporto, de donde pasó a la Serie A italiana el AC Milán.
Posteriormente llegó a España para jugar en el Sevilla y Real Sociedad, consolidándose como un atacante versátil y competitivo en competiciones de máximo nivel. André Silva, de 29 años, continuó en la Bundesliga con el Leipzig, club del que procede. El nuevo jugador del Elche es internacional con la selección portuguesa, con la que ha disputado competiciones como la Eurocopa y la Liga de Naciones. El Elche debuta en la temporada 2025-2026 este lunes al medirse con el Betis dirigido por el chileno Manuel Pellegrini. Ahora, podría ser el nuevo club para Dómina si todos se ponen de acuerdo.
