"Es difícil pero lo vamos a intentar", aseguran

Bragarnik, el "mediador" para que Dómina no se vaya libre de Unión

Tal como lo deslizó la dirigencia del Tate, la oferta fue la del Elche de España, club gerenciado por el histórico representante de Leo Madelón, que tiene muy buena relación con Spahn. La Liga de España cierra el 1 de septiembre.