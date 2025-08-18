El “Chelo” se reivindica

Estigarribia: “Venía con mucha frustración por no convertir goles”

Por el delantero, Unión compró la totalidad del pase e hizo una buena inversión económica. El viernes, en Córdoba, convirtió su tercer gol en el año. Después de Mauro Pittón y Fascendini, fue el mejor.