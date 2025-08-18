Estigarribia: “Venía con mucha frustración por no convertir goles”
Por el delantero, Unión compró la totalidad del pase e hizo una buena inversión económica. El viernes, en Córdoba, convirtió su tercer gol en el año. Después de Mauro Pittón y Fascendini, fue el mejor.
Marcelo "Chelo" Estigarribia. Crédito: Fernando Luque
Marcó su tercer gol en el año y lo hizo –ante Instituto- después de haber dejado una interesante impresión contra Argentinos Juniors. Cuando el Chelo Estigarribia llegó a Unión, venía con expectativas y una mochila pesada para cargar: ser uno de los que debía suplantar a los integrantes de la dupla de arriba (Orsini-Balboa) que ya no estaban y habían sido clave en la buena campaña que terminó con la clasificación a la Sudamericana.
Pocos recuerdan aquella novela de principios de año, cuando a Estigarribia lo daban como jugador de Newell’s. Su destino final fue Unión, que debió adquirir el 100 por ciento de su pase. Fueron razones suficientes para que la expectativa por su llegada y por los goles que podía aportar, lo conviertan en uno de los jugadores sobre los que mayoritariamente se iba a posar la atención del hincha.
No fue bueno el primer semestre de Estigarribia, como le pasó a la gran mayoría de los jugadores de Unión. Más allá de la impronta que le dio Madelón en lo táctico y estratégico, acá se nota un crecimiento notorio en la respuesta física que están dando los jugadores. Unión había tenido un sello con el Kily de equipo intenso y corredor; eso fue el año pasado, porque la pretemporada de enero en Uruguay pudo haber aportado fútbol (por los partidos que se jugaron), pero relegó una de las mayores virtudes que tenía: la respuesta física. Ahora, Unión ha vuelto a ser un equipo intenso, dinámico y bien parado por el entrenador.
-Recuperaste la titularidad, hiciste un gol y jugaste bien. ¿Nochecita completa la de Córdoba, Marcelo?
-Necesitaba responder al cariño que me dieron en Santa Fe. Son muchos los mensajes que me hicieron llegar en todo este tiempo que llevo en el club por diversas situaciones que me tocó pasar. Yo elegí venir a Unión, tenía otras cosas pero le dí prioridad a Unión. Venía con mucha frustración por no convertir goles, máxime con el cariño que me demostró la gente en los momentos que viví desde que llegué al club, que fueron distintos y algunos no tan buenos.
Marcelo "Chelo" Estigarribia. Crédito: Fernando Luque
-¿Y ahora?
-Ahora hay que seguir trabajando, intentando, siempre fui perseverante y el trabajo siempre paga.
-Parece que todas las que en algún momento no entraban, hoy fueron adentro…
-Siempre buscamos ser contundentes en el área rival, tenemos jugadores para hacerlo. Nosotros debemos entender los momentos de los partidos y creo que tenemos un gran equipo. No nos fue bien en el primer semestre, porque el equipo que se armó era para pelear otras cosas y terminamos en posiciones, tanto en el torneo local como en la Sudamericana, que ni nos imaginábamos por la expectativa que se había armado en torno a nosotros.
-¿Es tu mejor momento desde que llegaste a Santa Fe?
-No, no es el mejor. No por el gol o los resultados me tengo que quedar con estos dos partidos o puntualmente con este frente a Instituto. Desde que llegué, tuve partidos buenos. Yo sé que los goles marcan a los delanteros, pero quizás el rendimiento había bajado y por eso perdí la titularidad.
-¿Cómo hicieron para entenderse con Tarragona teniendo en cuenta que son de características similares?
-La idea en la que trabajamos, fue la de no superponernos. Había que mirarse mucho y entenderse. Iba a ser un partido de segundas pelotas y nosotros teníamos que trabajar mucho en descargar para el resto. Entrenamos con Cristian y nos entendimos bien. Seguramente lo veremos otra vez al partido en la semana y corregiremos detalles.
Marcelo Estigarribia.
-No es común en este fútbol argentino tan cerrado, que un equipo marque cuatro goles en tan poco tiempo…
-Fue clave la contundencia y aprovechar el momento del rival, ellos sintieron mucho el golpe del primer gol, venían de empatarle un partido sobre la hora y sabíamos que eso todavía les daba vueltas en la cabeza. Y después, el equipo tuvo una contundencia tremenda y la diferencia entre los dos fue muy clara, más allá de algún sofocón que tuvimos en algún momento del partido.
Estigarribia estuvo un escalón por encima de Tarragona, no solo por el gol, sino porque trabajó bien, ganó bastante de arriba y se equivocó muy poco. El entendimiento con su compañero de ataque fue buena. Es una alternativa distinta a la que puede darse con un jugador como Lucas Gamba, que tiene más movilidad y busca mejor otra clase de espacios. Tarragona y Estigarribia son netos habitantes de área. Pueden colaborar en el “armado” del juego, pero son de “terminación”. Estigarribia marcó un gol, pero los grandes “artilleros” de la victoria del viernes fueron los dos volantes centrales (Mauro Pittón y Mauricio Martínez), que convirtieron los otros tres goles.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.