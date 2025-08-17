Pittón fue la gran figura de la goleada

Mauro, el “pistón” de Unión, al que le sobraron energía y goles

Unión definió, de visitante y con llamativa facilidad, un partido al que llegaba luego de una derrota y con la urgencia de llevarse algo de Alta Córdoba. Y el volante central, con un partido de 9 o 10 puntos, fue gran responsable de la grata sorpresa.