Unión y la particular arenga de la camiseta

(Enviado Especial a Córdoba)
Volvió a usar la segunda alternativa, que suma el azul a los tradicionales colores rojo y blanco. Fue motivo de charla en el plantel y al final les trajo suerte.
Leo Madelón y los jugadores contaron algo curioso y simpático que ocurrió antes del partido. Instituto tiene los mismos colores que Unión –al igual que lo que pasó el domingo con Argentinos Juniors-, razón por la cual Unión debía jugar con una alternativa. Y otra vez usó la segunda de las camisetas distintas a la tradicional que tiene: la que combina el azul con el rojo y algo de blanco.
“La arenga previa tuvo que ver con esa camiseta, justamente. Los chicos decían que no nos daba suerte, no la querían y dijimos que no tenía que ser así, que debíamos darle la ‘oportunidad’ de ser la que corte la racha de 13 partidos de visitante sin ganar. Y así fue… ¿Qué dijimos al final?... ¡Che, qué linda camiseta que es esta que usamos!”, señaló con una sonrisa el entrenador tatengue.
En este mundo cabulero del fútbol, el uso de las camisetas tiene mucho que ver con los resultados. Con todas se gana, se empata y se pierde, máxime con la tradicional. Pero a veces, las alternativas son valoradas. Y en este caso, pasaba al revés. Justamente, la camiseta que “no se quería usar”, fue la que permitió conjugar las tres G: ganar, gustar y golear.
En la década del 70, en aquellas grandes campañas del Nacional y Metropolitano del 78 y el subcampeonato del Nacional 79, Unión tenía una camiseta totalmente roja que fue muy valorada por los jugadores de aquel momento. “Nos traía suerte”, solían decir por entonces. Ahora, se cortó la “mufa” de esa segunda alternativa, Unión metió cuatro goles en un tiempo (algo no común en este fútbol argentino) y volvió a ganar de visitante luego de diez meses. No fue poca cosa.
