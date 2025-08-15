Unión visita a Racing: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión, que viene de perder en penales ante River por Copa Argentina, tendrá una parada previa a Santa Fe en Avellaneda, donde se enfrentará a un Racing debilitadísimo en el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El equipo de Leonardo Carol Madelón llega a Avellaneda con la convicción de sumar de a tres después de quedar eliminado de la Copa Argentina.
Unión, que viene de perder en penales ante River por Copa Argentina, tendrá una parada previa a Santa Fe en Avellaneda, donde se enfrentará a un Racing debilitadísimo en el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central.
De todas formas, un conjunto de empates y derrotas no pasaron desapercibidos en el público tatengue. La goleada frente a Instituto esperanza a que este Unión puede jugar un buen fútbol.
El local viene de caer goleado 4 a 1 ante Argetinos Jrs. en La Paternal.
El duelo se disputa este domingo 31 de agosto de 2025 en el Estadio Presidente Perón, por la séptima fecha de la zona A del Torneo Clausura desde las 21:15 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Nazareno Arasa estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
Arasa estará acompañado por los asistentes Pablo Gualtieri y Gisella Bosso; Marcelo Sanz como 4º árbitro; Álvaro Carranza en el VAR y Joaquín Gil en el AVAR.
