Unión, con sus necesidades y la racha negativa como visitante

Pasó Argentinos Juniors, a Madelón le quedó una imagen descolorida del equipo en el primer tiempo (la denominó “pasiva”) y se encontró con una respuesta diferente (más “rebeldía”) en el segundo tiempo, para intentar un cambio que se dio en el trámite, pero no en el resultado. Unión perdió. Para algunos (caso Martínez), estuvo bien. Para otros (caso Solari) estuvo mal. La realidad es que se jugó el primero de los partidos de este periplo de visitante en el que Unión ya dejó dos puntos en el camino y ahora tendrá que jugar contra un Instituto que será un duro rival en su estadio de Alta Córdoba, más allá de que todavía no pudo conseguir una victoria como local. Después llegará el único partido como local (Huracán) y posteriormente otra vez dos salidas seguidas (Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata), con el encuentro de Copa Argentina ante River como otro escollo a afrontar. Será una segunda quincena de agosto y primera semana de setiembre complicada y compleja para un Unión que está en una posición incómoda en la tabla anual por todo lo que se dejó escapar en la primera mitad de año.
¿Qué hará Madelón con el equipo?, difícilmente la propuesta pase por el cambio de esquema, porque el 4-4-2 funciona con él y no hay motivos para hacerlo. Tiene a Fragapane en condiciones de volver y seguramente lo hará. ¿Por quién?, a priori, las alternativas son Palacios y Solari, aunque cuesta pensar en la salida de Solari, teniendo en cuenta que es un jugador en el que Madelón confía mucho para que maneje la pelota, recién jugó un partido y lo hizo por izquierda, que no es el sector en el que más cómodo se siente. Sin embargo, en la práctica arrancó con él afuera y con Fragapane adentro.
Tendría una alternativa, que es la de provocar el retroceso de Mauricio Martínez al fondo (así terminó en La Paternal) y agregar un volante al mediocampo, pero es la menos probable. Si hay un cambio atrás, podría darse con el debut de Maizon Rodríguez, el zaguero central uruguayo que está dejando una buena impresión en los entrenamientos.
Hablando de eso, de las buenas impresiones, Madelón fue claro en el post partido en La Paternal que no solo le gustó lo que hizo Estigarribia cuando ingresó, sino que viene “trabajando muy bien durante la semana”. ¿Será el momento de cambiar la dupla de atacantes que viene jugando?. El domingo, salieron Gamba y Tarragona al unísono. Que eso ocurra en Córdoba es muy poco probable, pero que ingrese Estigarribia por uno de los dos, no deja de ser una posibilidad concreta por lo bien que ingresó el “Chelo” en el encuentro con Argentinos Juniors. En el último entrenamiento, de arranque, puso a la misma dupla que viene jugando, pero podría haber algún retoque allí.
Unión no gana de visitante desde octubre del año pasado, cuando derrotó a Gimnasia en La Plata por 3 a 2. Son casi diez meses sin gritar victoria afuera del 15 de Abril. Y tampoco fueron muchos los triunfos en casa. Esta es la prueba contundente de lo que ha sido la campaña en este año futbolístico del que hay que aprovechar esta segunda mitad para recuperarse y no tener el acoso de esa tabla anual que hoy lo pone en una situación muy incómoda.
El partido con Boca, ya que mencionamos los de visitante, fue interesante en el primer tiempo, lo ganaba en el segundo y hasta justificadamente en la Bombonera con el gol de Tarragona, pero no pudo aguantarlo en el final y se lo terminaron empatando en una jugada de pelota quieta, donde este Boca desteñido de hoy está encontrando herramientas a partir de la excelente pegada de Paredes.
Una probable formación tatengue sería con Tagliamonte; Vargas, Ludueña, Fascendini y Del Blanco; Palacios o Solari, Martínez, Mauro Pittón y Fragapane; Gamba o Estigarribia y Tarragona.
El rival
No hay demasiado tiempo de lamentos y tampoco para extender la bronca. El campeonato del Torneo Clausura 2025 no le da descanso a Instituto, que este viernes tendrá que salir nuevamente a escena.
Desde las 19, será local de Unión, con el arbitraje de Bruno Amiconi, por la quinta fecha del certamen. Y el equipo que conduce Daniel Oldrá tendrá la oportunidad de tomarse una rápida revancha del empate 1 a 1 ante Platense que dejó a todos con gusto amargo el pasado domingo.
Está claro que si se quiere ver el vaso medio lleno, todos se quedarán con el buen primer tiempo que hizo el equipo del entrenador mendocino, que generó ocasiones y marcó un gol gracias a Damián Puebla.
Fue lo más rescatable de un cotejo que tuvo también buenos niveles individuales, como el zaguero Gonzalo Requena y el volante central Stefano Moreyra. Por eso se estima que no habrá demasiados cambios para jugar ante el Tatenque, teniendo en cuenta que no hay lesionados de gravedad ni suspendidos.
Oldrá tiene a disposición la posibilidad de repetir ese mismo 11 con un corte netamente ofensivo que puso ante el Calamar. Allí, la intención del DT fue juntar a futbolistas de buen pie y peligrosos en ofensiva, como Alex Luna, el propio Puebla, Manuel Romero (de buen partido) y el uruguayo Matías Fonseca. Todo indica que el entrenador sostendría esa formación, en búsqueda de potenciarla.
Para completar el panorama positivo, en las últimas horas el cuerpo técnico recibió la buena noticia de que AFA ya habilitó como refuerzo al volante Juan Ignacio Méndez. “Nacho”, que llegó cedido desde Newell’s, se sumó al grupo la semana pasada y no fue citado ante Platense por esta razón.
El jugador llegó en muy buen estado físico y dijo que estaba listo para ser utilizado cuando el cuerpo técnico lo decidiera. De esta manera, podría tener su primera citación para este viernes.
En otro orden, el volante central Francis Mac Allister cumplió su suspensión y también podría ser considerado por el entrenador.
