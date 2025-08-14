Los goles de Ratotti en reserva se fueron a la primera de Chile
El juvenil de 20 años, que estaba en el plantel profesional pero jugaba en el equipo de Vazzoler, ahora está en Unión Española para hacer experiencia. "No quisimos irnos mal de Unión porque el deseo de Franco es volver en un futuro", dijo Matías Di Leo, su representante.
Franco Ratotti, ya con la camiseta de Unión Española, junto a Matías Di Leo, su representante. "En Chile nos recibieron diez puntos", dijeron ambos en diálogo con El Litoral.
Sus goles en reserva de Unión fueron llamando la atención y Madelón lo convocó para uno de los partidos de Sudamericana, aunque no ingresó. Franco Ratotti no es un nombre que haya pasado desapercibido entre quienes siguen de cerca, por ejemplo, el devenir del equipo de reserva que conduce Nicolás Vazzoler con buen suceso y que viene de ganar el clásico ante Colón en el 15 de Abril. A los 20 años, Ratotti ya formaba parte del plantel profesional pero no era profesional. Unión le firmó el primer contrato luego de recibir un ofrecimiento de la Unión Española de Chile, un equipo de la Primera División de Chile que lucha por no descender y que este viernes a las 4 de la tarde (hora argentina) jugará un partido clave ante Deportes Iquique que los medios chilenos titulan como "la final del mundo".
Matías Di Leo es el representante de Ratotti, hijo del recordado "Camello" Di Leo, ex jugador de Rosario Central y "eterno" ayudante de campo del Patón Bauza en su carrera como entrenador. "Habíamos recibido, a principios de año, buenas ofertas de Arabia y de otros paises. Al haber tres competencias en Unión, en ese momento, creíamos que podía tener chances y apostamos a eso, a que pueda encontrar un lugar en Unión, pero no fue así y solamente tuvo esa posibilidad de ir al banco en un partido de Sudamericana", señaló su representante, desde Santiago de Chile y en diálogo con El Litoral.
La presentación de Ratotti en Unión Española.
"En julio llegaron un montón de propuestas, hubo dos de Brasil, por ejemplo, pero querían ejecutar el derecho de formación. Nosotros no queríamos que se fuera de Unión en esos términos. Se había aceptado una de Uruguay, pero no hubo acuerdo. Y aceptamos la de Unión Española, club al que le agradecemos muchísimo por esta oportunidad y por la forma en que lo trataron a Marcos. El sueño es que juegue en Unión, no solo es la de Marcos, sino que también es la mía. Por ahora no se pudo dar. Pero nunca tuvimos una mala intención de sacarlo de Unión sin que al club le den un dinero. Lo de Arabia era muy tentador y pudimos haber salido por el derecho de formación. Pero optamos por irnos bien", refrendó Di Leo.
¿Cómo se hizo el pase?, a préstamo sin cargo, con renovación automática siempre que Unión Española no descienda de categoría. En ese caso, en diciembre de este año, cuando venza el préstamo, Unión cobraría un cargo si es que sigue por un año más. Luego, hay dos opciones: una en diciembre por el 50 por ciento, y otra para junio. Unión tiene la repesca a partir de diciembre. En ese caso, en el de optar por la repesca, Unión debería pagar alrededor de 20.000 dólares para que vuelva al club, siempre que, previamente, Unión Española haya solicitado la continuidad del delantero.
Franco Ratotti al momento de firmar con el Tate. Crédito: Prensa Unión
Volviendo a lo que ocurrió en este 2025, Di Leo recalcó que "estábamos muy ilusionados. A principios de año fue a la pretemporada con Primera, pensábamos que iba a jugar. Lejos de bajar los brazos, siguió haciendo goles en reserva. Siempre le dio para adelante. Fue una decisión difícil esta de irse, entendimos que quizás no sea el momento de las oportunidades para un jugador que aún no debutó, como Franco, por la situación deportiva que está viviendo el club. En enero se podría haber dado, porque el panorama era distinto al actual", dijo el representante del delantero.
"Jamás me voy a meter en el armado de un equipo, cada uno tiene sus gustos, pero en ese momento había tres competencias y se abría el paso hacia los juveniles. Se respetan las decisiones, en este caso del Kily González, por más que esté de acuerdo o no. Y recalco lo que dije recién, que Franco nunca bajó los brazos. Había que irse bien para que vuelva bien", dijo Di Leo.
Franco Ratotti entrenando con el rojiblanco. Crédito: Prensa Unión
Volviendo a esta situación en Unión Española de Chile, agregó que "yo había tenido un contacto telefónico con dirigentes y gente allegada al club. Estoy sorprendido y agradecido. Estuvieron 10 puntos con nosotros, lo están tratando muy bien. No nos olvidemos que tiene 20 años y es la primera vez que sale del país. Los chicos en Santa Fe tienen todo cerquita y la familia de Franco es muy allegada al club. Están empatizando con la situación. En los entrenamientos que tuvo anduvo bien. El está contento y entusiasmado. Veremos qué pasa en este partido con Iquique, hizo cinco entrenamientos y veremos si el técnico lo concentra".
Por su parte, Franco Ratotti confió a El Litoral que "desde los 10 años que estoy en Unión. Fue mi primer club y me alegro de haber salido bien. Soy de Barranquitas y antes de jugar en Unión, lo hacía en un club de mi barrio. ¿Algún técnico que me haya marcado?, de todos saqué algo, no te puedo mencionar a uno en especial", dijo el delantero rojiblanco, que espera aprovechar esta oportunidad de jugar en la Primera División del fútbol chileno y, quizás, cumplir luego el sueño de convertirse en alguien importante en Unión.
