Unión le firmó contrato y lo cedió a préstamo

Los goles de Ratotti en reserva se fueron a la primera de Chile

El juvenil de 20 años, que estaba en el plantel profesional pero jugaba en el equipo de Vazzoler, ahora está en Unión Española para hacer experiencia. "No quisimos irnos mal de Unión porque el deseo de Franco es volver en un futuro", dijo Matías Di Leo, su representante.