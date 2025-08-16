De la hazaña en Córdoba al recuerdo en La Plata

Unión volvió a meter cuatro goles en un tiempo: de Instituto al 5-0 contra Gimnasia en 1999

La goleada 4-0 al Instituto de Oldrá tuvo un condimento histórico: hacía 26 años que el Tate no convertía cuatro goles en un mismo primer tiempo. El antecedente más recordado es el 5-0 a Gimnasia en el Bosque, el día que El Litoral tituló: “Unión jugó como los dioses”.