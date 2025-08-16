Ganó de visitante después de diez meses

Unión jugó los mejores 45 minutos del año y se llenó de fútbol y goles

Un primer tiempo notable del equipo de Madelón, momento en el que marcó los cuatro goles que le dieron una victoria holgada y merecida. Mauro Pittón fue la figura en un rendimiento individual sin fisuras ni puntos bajos. Fascendini le siguió en el cuadro de honor.