¿Habrá sido Emiliano Rigoni el jugador “clase A” que dijo Spahn que no pudo llegar?
Aparentemente, cuando Unión se decidió, el jugador ya no estaba disponible. Córdoba está expectante desde hace varios días, pues este sábado juegan Los Pumas. Alta Córdoba, escenario complicado para Unión, aunque guarda buenos recuerdos.
¿Habrá sido Emiliano Rigoni el jugador “clase A” que dijo Spahn que no pudo llegar?
El presidente de Unión, Luis Spahn, dijo en un par de ocasiones que había aparecido la posibilidad de sumar un jugador “clase A”. Su nombre no circuló oficialmente, aunque de acuerdo a lo que se pudo indagar, se trataría de Emiliano Rigoni, un volante por derecha que se inició en Belgrano de Córdoba y que luego tuvo una extensa carrera en la que alternó en Independiente, clubes europeos, San Pablo de Brasil, la MLS y León de México, entre otros. También fue jugador de la selección nacional. Tiene 32 años y se mencionó su nombre otra vez en Independiente hace un par de semanas.
* * * * *
Mientras Madelón señalaba el domingo en la cancha de Argentinos Juniors que el club seguía en la búsqueda, el presidente Spahn dijo esta semana algo diferente. Seguramente, a lo que Spahn se refiere es a que la oferta de jugadores es prácticamente nula para la demanda que hay en el mercado, ahora reducida a aquellos clubes que han vendido al exterior. En el caso de Unión, las ventanas de incorporación son dos por las salidas de Francisco Pumpido al fútbol mexicano y de Lionel Verde al fútbol ruso. El tiempo juega a favor de Unión, porque hay chances hasta el 31 de agosto, pero lo que no hay son jugadores. “Estamos viendo en qué posición necesitamos incorporar”, dijo Madelón, abriendo el abanico y no focalizándose exclusivamente en el volante central, puesto en el que finalmente no vino nadie a pesar de que se apuntaron a tres jugadores en esa posición: Saravia, Elías y Rolón.
* * * * *
“El mercado de pases de Unión fue pobre. Nos preocupa lo que pasa con los jugadores del club, porque en el caso Domina, el que pierde es Unión. Hace tres o cuatro asambleas, ante la pregunta de un socio, el presidente Spahn dijo que los jugadores le habían pedido que no se ventilen los arreglos y, con relación a Domina, no solo lo hizo sino que le faltó poner el talle de slip que usa o el número de botines que calza. Sabemos que los agentes de los jugadores no son fáciles, pero siempre tropezamos con la misma piedra. Y si no, recuerden lo que pasó con Calderón, con Vera, con Machuca, entre otros. Lo de Pardo tampoco lo entiendo. Lo potenciamos cuando lo trajimos de All Boys, era el capitán del equipo, se va a Racing por una cifra irrisoria y Racing lo blinda por una cifra millonaria. No son novatos, tienen 16 años de experiencia y un modus operandi que se repite: el de la especulación permanente”. Así definió Cristian Hoffman, ex directivo y parte integrante de Encuentro Unionista, que tuvo su reunión en el club Mayoraz el último martes con la conducción de Pipo Desvaux.
* * * * *
El presidente se comprometió a convocar a la oposición para tratar algunos temas comunes, como por ejemplo el predio, que fue un “caballito de batalla” de Encuentro Unionista. Esa invitación todavía no se materializó, pero sería bueno que se haga efectiva para que se pueda avanzar en este proyecto. Hoffman también fue crítico en lo referente al tema obras.
* * * * *
No son pocos los nombres en común entre Unión e Instituto, pero saltan a la vista Ariel Catinot y el Huevo Toresani, quienes anduvieron muy bien en esta institución a finales de los 80. También se destacan el uruguayo Julio César Jiménez, Gerónimo Paz (fue subcampeón del Nacional 79 con Unión), Pablo Magnín, Martín Zapata, Ignacio Arce y la “Chancha” Zárate, entre muchos otros. Entre los técnicos, Teté Quiroz, Darío Kudelka, Luis Garisto, Juan José López y Oscar Cadars, quien fue técnico de Unión en la década del 70.
* * * * *
El Estadio Monumental Presidente Perón espera por el partido. Crédito: Prensa Instituto
Instituto llegó al fútbol grande de Afa a través de los viejos nacionales. Muchos recordarán aquella famosa línea ofensiva de la década del 70, con Poroto Saldaño, Ardiles, Kempes, Beltrán y Ceballos. También Willington, un ícono en Córdoba porque también jugó en Talleres, formaba parte de aquel equipo. Luego, por aquella famosa resolución 1309, Instituto llegó a disputar el Metropolitano en 1981. Ya antes lo había hecho Talleres, que fue el primero en congraciarse con aquella resolución, que fue una de las decisiones de Grondona –no la única- para generarle posibilidades al fútbol de interior. La primera se dio en 1979, cuando asumió Grondona y le dio cuatro votos al fútbol de Santa Fe. Hasta ese momento, en el comité ejecutivo había un solo representante de la provincia y se iban pasando la posta entre los dos de Santa Fe y los dos de Rosario, que en ese momento estaban en Primera. Grondona los metió a todos en el comité.
* * * * *
El primer partido que jugó Unión, oficialmente, ante Instituto fue en el 81 en el estadio Córdoba. A la Gloria lo dirigía Alfio Basile y en Unión estaba Carmelo Faraone. En Instituto atajaba Guibaudo y jugaban nombres reconocidos como los de Mastrosimone (uno de los ídolos de Instituto junto con Ardiles, Kempes y Dybala), Víctor Heredia, Raúl de la Cruz Chaparro y Meza, entre otros. En Unión, ese día jugaron Pumpido; Carlos López, Alberto, Cárdenas y Bottaniz; Regenhardt, Artico, Eduardo Sánchez y Carlos Mendoza; Luque y Alí. Luego ingresaron Rogel y el Loco Stelhick.
* * * * *
En Primera, Unión no le pudo ganar nunca a Instituto, aunque sí lo consiguió en el ascenso (3 a 1 en el 2013, cuando al equipo lo dirigía Facundo Sava). De todos modos, pese a haber perdido, sin dudas que el partido más importante fue aquel del ascenso a Primera de la mano de Carlos Trullet. Unión había ganado 3 a 1 en Santa Fe el partido de ida de esa final y perdió 1 a 0 en Alta Córdoba, pero logró el ascenso, con una estupenda actuación de la Araña Maciel en el arco rojiblanco.
* * * * *
Para el partido de Copa Argentina ante River, el 28 de agosto en el Malvinas Argentinas de Mendoza, Unión tiene previsto viajar en avión. El domingo previo (24 a las 14), recibirá la visita de Huracán, mientras que el fin de semana posterior deberá visitar a Racing, todavía sin fecha ni hora definidos.
Previo al River, está Huracán. Foto: Mauricio Garín
* * * * *
Durante la semana –que fue corta para Unión- se especuló con las tres modificaciones. Alex Maizon Rodríguez ya había sido evaluado como una alternativa cuando se fue Pardo, pero Madelón eligió a Ludueña para el partido con Tigre y anduvo bien. El uruguayo que llega de Juventud Las Piedras y por el que Unión hizo una apuesta económica, viene pidiendo pista y dejándole una buena impresión al entrenador. La vuelta de Fragapane en el medio se caía de maduro (arrancó bien este torneo), mientras que el propio Madelón elogió el trabajo de Estigarribia ante Argentinos Juniors. Además, a este Unión le está faltando gol y es lo que Madelón quiere corregir con las modificaciones.
* * * * *
Más allá del feriado no laborable de este viernes, que de por sí le dio un mayor movimiento a esta ciudad cordobesa, también generó mucha expectativa la presentación de Los Pumas ante Nueva Zelanda en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro pertenece al Rugby World Championship y se jugará a las 18.10, ante una verdadera multitud. Desde ya que el partido no solo despertó interés entre los cordobeses, sino también en el público en general adepto al rugby que se acercó a Córdoba para disfrutar de las bellezas de esta provincia como así también de este partido de primer nivel internacional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.