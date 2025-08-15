#HOY:

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la goleada histórica de Unión sobre Instituto

Con la mayoría de los partidos por jugarse en la quinta fecha del grupo A, así están las posiciones.

Unión goleó a Instituto. Foto: Facundo Luque
 23:52
Por: 

Unión goleó 4-0 en Alta Córdoba, contra Instituto, en un partido correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2025 este viernes.

El equipo Madelón tuvo un arranque espectacular ante un duro rival.

Los goles tatengues fueron de Mauro Pittón (x2), Mauricio Martínez y Marcelo Estigarribia.

Con la mayoría de partidos por jugar, así están las posiciones.

Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.

