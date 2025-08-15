Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la goleada histórica de Unión sobre Instituto

Unión goleó 4-0 en Alta Córdoba, contra Instituto, en un partido correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2025 este viernes.
Con la mayoría de los partidos por jugarse en la quinta fecha del grupo A, así están las posiciones.
El equipo Madelón tuvo un arranque espectacular ante un duro rival.
Los goles tatengues fueron de Mauro Pittón (x2), Mauricio Martínez y Marcelo Estigarribia.
Los primeros 8 de la zona clasifican a los octavos de final de la Copa de la Liga mientras que la clasificación a Copas internacionales sigue siendo por tabla anual.
