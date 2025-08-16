#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
El pedido a sus jugadores

Leo Madelón: “Les dije que jueguen sin pensar que es de visitante”

El entrenador tatengue, feliz por algo que Unión no conseguía desde hace diez meses, dijo que “los rivales nos están mirando con otro tipo de respeto”. Y sentenció: “Si hacemos las cosas bien, podemos ganar; pero al rival se la haremos difícil para que nos ganen”.

El técnico destacó la actuación de Mauricio Martínez y Mauro Pittón en la ofensiva. Foto: Facundo Luque
 11:07
Por: 

(Enviado Especial a Córdoba)

Leo Madelón tiene un lugar en el mundo. Y ese lugar es Unión. También le ha ido bien en otros clubes y eso valoriza su carrera. Pero Unión es su casa. Y se nota que siempre ha tenido respuestas para los distintos momentos en los que le tocó llegar al club. Sabe que lo fueron a buscar por su ascendencia, porque tiene una espalda ancha con la gente y que el momento ameritaba alguien que genere esa confianza y que esté acostumbrado a pelear en estos puestos difíciles por los que Unión transita en este momento en el que la tabla más importante para mirar –por ahora- es la anual que determina un descenso de categoría. Y Madelón lo sabe desde el principio. Desde ese mismo momento en el que dijo: “Se vienen 16 finales”, cuando arrancaba este Clausura.

Mirá también¡Lluvia de goles en Alta Córdoba!: Unión goleó 4-0 a Instituto
  • “Lo que más me gustó es que cortamos, de visitante, algo que nos costaba muchísimo, sabía que en algún momento se iba a dar. No los dejamos pensar de entrada, los chicos cumplieron el plan tal cual lo habíamos pensado y creo que Instituto no se imaginó que lo íbamos a presionar bien arriba y de entrada como lo hicimos”.
  • “A partir de la llegada de los goles, el rival se desesperó y nosotros nos tranquilizamos. Hicieron goles los volantes y el Chelo, todo eso es bueno. Más allá de los tres puntos, me quedo con eso. Y con el buen funcionamiento que tuvo el equipo”.
  • “Había que creer en todo lo que veníamos haciendo. Este es un buen grupo, entrenamos mucho y veo muy buena sintonía en todo el club. Ratificamos cosas buenas que quizás hicieron en otras campañas, más lo que nosotros pudimos incorporar”.
  • “No es fácil jugar en esta cancha, no los dejamos ser. Venían golpeados por el empate sobre la hora con Platense y desde que llegaron nuestros goles, se les complicó mucho por todo lo que se generaba afuera”.
MADELÓN Unión-Instituto | Torneo Clausura Fecha 5 | Estadio Monumental Perón de Córdoba. Foto: Facundo LuqueMadelón destacó la intensidad y el buen funcionamiento del equipo. Foto: Facundo Luque
  • “Estuve ‘al palo’ hasta el final porque no me iba a permitir ninguna relajación. No es lo mismo un 4 a 0 que un 4 a 2 y quería conservar todo lo bueno que se había construido en el primer tiempo”.
  • “Lo de Del Blanco no sé si fue fatiga, porque hizo un desgaste grande. Y Estigarribia también estaba desgastado. Hizo un trabajo muy integral, muy de equipo y anduvo muy bien, al margen de haber llegado al gol”.
  • “Maizon tenía que debutar y lo hizo muy bien, Fragapane jugó un buen partido y todos en general cumplieron, incluso los que entraron en el segundo tiempo”.
  • “¿Vieron la frase esa que dice: ‘No hay nada más cómodo que un 4 a 0 en el primer tiempo’? Bueno, hoy se dio. Bendecidos todos por eso”.
  • “La rebeldía estuvo desde el inicio, nos olvidamos que íbamos a jugar de visitante, jugamos cortos y los atacamos. Muchas veces se piensa que de visitante hay que darle la pelota al rival y aprovechar los espacios en el momento en que se vengan. Nosotros nos plantamos bien, Instituto llegaba hasta tres cuartos y tiraban pelotazos. Y nosotros, que somos rápidos, metíamos réplicas veloces. El resultado está bien, ellos pudieron convertir algún gol y nosotros también. No se crean que Instituto es accesible. Se trata de un rival duro, más allá de la forma en que conseguimos la victoria”.
  • “Si el resultado era adverso, quizás debíamos modificar algo y ya no se puede ser tan claro con el grupo, ¿se entiende? Por eso también me voy contento. Volvimos a ser el Unión simple, preciso y con contundencia. Eso es bueno, porque se ratifica que estamos por el camino correcto”.
  • “Yo no le dije a Mauro Pittón que aparezca donde apareció para convertir los dos goles que hizo, ni tampoco a Mauricio Martínez que vaya a aprovechar una pelota que quedó picando adentro del área chica. Fue todo de ellos. Hay una orden de confianza de parte nuestra, pero eso fue de ellos. Y lo mismo con el resto. Nosotros tenemos una planificación y los jugadores tienen libertades”.
  • “En Huracán hay gente ‘nuestra’, como el profesor Mariano Lisanti o Luca Marcogiuseppe, así que nos conocen bien. Va a ser un partido durísimo el del domingo que viene. Ahora, a descansar todo el fin de semana y empezar a preparar ese partido”.
  • “Armaron una pareja linda Mauricio Martínez y Mauro Pittón. Y los dos son mixtos, es decir que entienden que si uno se suelta el otro tiene que relevar. Lo hacen en forma indistinta y bien. Yendo a un ejemplo extremo y salvando las distancias, es como Modric y Tony Kroos. Con ese mismo esquema se puede generar un 4-3-3. Hay inteligencia deportiva en ellos dos”.
  • “Hoy me gustó ese Unión ‘rabioso’ que pretendo. Fue práctico e incisivo. Después, hicimos bien las cosas en zonas bajas e intermedias, pero nuestra idea es que el equipo no se meta nunca atrás ni que regale protagonismo”.
  • “Después de Argentinos Juniors hablé con Lucas Gamba, porque él venía con una seguidilla de partidos, el rival empieza a mirar, nos descubre, nos conoce. Pasa con Lautaro Vargas, que engancha y el rival lo aprecia y empieza a conocerlo. Nosotros hablamos mucho con él, es jugador de selección pero debe tener los pies sobre la tierra. Si pensamos que somos invencibles, es un error mío y de la gente. Somos un equipo que si hace las cosas bien puede ganar; y que será difícil que le ganen. Nos están mirando con otro tipo de respeto”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Unión
Leonardo Madelón
Instituto
Córdoba
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro