Leo Madelón: “Les dije que jueguen sin pensar que es de visitante”

(Enviado Especial a Córdoba)
El entrenador tatengue, feliz por algo que Unión no conseguía desde hace diez meses, dijo que “los rivales nos están mirando con otro tipo de respeto”. Y sentenció: “Si hacemos las cosas bien, podemos ganar; pero al rival se la haremos difícil para que nos ganen”.
(Enviado Especial a Córdoba)
Leo Madelón tiene un lugar en el mundo. Y ese lugar es Unión. También le ha ido bien en otros clubes y eso valoriza su carrera. Pero Unión es su casa. Y se nota que siempre ha tenido respuestas para los distintos momentos en los que le tocó llegar al club. Sabe que lo fueron a buscar por su ascendencia, porque tiene una espalda ancha con la gente y que el momento ameritaba alguien que genere esa confianza y que esté acostumbrado a pelear en estos puestos difíciles por los que Unión transita en este momento en el que la tabla más importante para mirar –por ahora- es la anual que determina un descenso de categoría. Y Madelón lo sabe desde el principio. Desde ese mismo momento en el que dijo: “Se vienen 16 finales”, cuando arrancaba este Clausura.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.