El pedido a sus jugadores

Leo Madelón: “Les dije que jueguen sin pensar que es de visitante”

El entrenador tatengue, feliz por algo que Unión no conseguía desde hace diez meses, dijo que “los rivales nos están mirando con otro tipo de respeto”. Y sentenció: “Si hacemos las cosas bien, podemos ganar; pero al rival se la haremos difícil para que nos ganen”.