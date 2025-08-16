Aquella vez terminó 4 a 3

En el 93, ante el mismo rival, Unión lo hizo: 4 goles en el primer tiempo

Fue en Alta Córdoba y al Tate lo dirigía Hilario Bravi. Unión ganaba 4 a 0, pero antes de terminar el primer tiempo descontó Instituto. Al final, lo terminó ganando pero muy ajustado.