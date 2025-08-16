En el 93, ante el mismo rival, Unión lo hizo: 4 goles en el primer tiempo

(Enviado Especial a Córdoba)
Fue en Alta Córdoba y al Tate lo dirigía Hilario Bravi. Unión ganaba 4 a 0, pero antes de terminar el primer tiempo descontó Instituto. Al final, lo terminó ganando pero muy ajustado.
Hay un antecedente similar entre los dos equipos, que se dio hace 32 años. Primero, es importante señalar que es la primera vez que Unión le gana a Instituto, de visitante, en Primera División. Las veces que lo hizo, fue en el Nacional B. Y justamente en ese torneo, hay un partido que, en el desarrollo del primer tiempo, fue similar, aunque no en el resultado final porque Unión lo terminó ganando, pero 4 a 3.
El 18 de setiembre de 1993, por la fecha 5 del torneo Nacional B, Unión se impuso 4 a 3 a Instituto en un vibrante encuentro disputado el Estadio Juan Domingo Perón, con el arbitraje de Antonio Hardach. Los goles del conjunto santafesino fueron obra durante la primera parte de Fabián Ruffini a los 17 minutos, Carlos Ramón González a los 22', Cristian Favre a los 30' y Víctor Hugo Andrada a los 37'.
Las diferencias sustanciales fueron dos. La primera, que José Luis Leyva, jugador de Instituto, descontó cuando iban 42 minutos del primer tiempo. Es decir que se fueron al descanso con el resultado 4 a 1. Y la otra, es que el partido terminó 4 a 3, porque el mismo Leyva y Sergio González marcaron dos goles en el complemento y el encuentro concluyó 4 a 3.
Ese día, Unión –dirigido por Hilario Bravi- formó con Varisco; Leguizamón, Juan Amador Sánchez, Ingrao y Armando; Andrada, Catinot y Fravre; Ruffini, Carlos González y Chiaverano. Luego entraron Eduardo Magnín por Leguizamón y Fernando Brandt por Carlos González.
No fue el único partido en el que Unión hizo cuatro goles en un solo tiempo en esta época contemporánea. También ocurrió en 1978, en el Nacional de Primera. Pasa que esto no fue de visitante, sino en el 15 de Abril. Unión le ganó 4 a 0 a San Martín, con cuatro goles de Oscar Víctor Trossero en el primer tiempo. Perico Pérez; Silguero, Mazzoni, Merlo y Bottaniz; Bongiovanni, Telch y Marchetti; Ortega, Trossero y Casaccio fueron los titulares que dispuso el inolvidable Alberto Violi. Después entraron Tojo y Valdivia, aquel wing izquierdo que vino de All Boys.
El colega Silvio Maverino aportó más datos. Esta es la segunda vez en el 2025 que un equipo marca cuatro goles en el primer tiempo en el fútbol argentino. Pasó con Argentinos Juniors, ante Defensa y Justicia, en el torneo pasado. El año pasado ocurrió en un solo partido: River a Vélez en la Copa de la Liga. Y en el 2023, en dos encuentros: Belgrano a Boca (el partido terminó 4 a 3) y Lanús a Godoy Cruz (finalizó 4 a 4).
