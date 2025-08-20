El entonado Unión de Leo y el Huracán herido de FDK

Las buenas ondas que dejaron la victoria en Alta Córdoba ante Instituto permitieron que la semana de Unión transite en un ambiente de alegría y expectativa favorable, algo fundamental si se tiene en cuenta la seguidilla que se viene con tres partidos en una semana y dos viajes que todavía no están definitivamente resueltos en cuanto a la manera en que se encararán.
Madelón tiene todo dado para que repita la formación que jugó un gran primer tiempo en Córdoba. Habría que gastar a cuenta de Tagliamonte (varios partidos con el arco en cero desde que tomó la titularidad); Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco (recuperado de la fatiga muscular que lo obligó a salir el viernes); Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Fragapane; Tarragona y Estigarribia.
Madelón tiene todo dado para repetir la formación de Córdoba. Foto: Juan Manuel Foglia
De todos modos, jugadores como Gamba o Solari posiblemente tengan la chance de jugar desde el arranque en algunos de los partidos que se vienen (Huracán el domingo, River el jueves 28 y Racing el domingo 31), para que no se sienta el desgaste de la sucesión de partidos.
En cuanto a los viajes, Unión se irá en vuelo chárter que paga la Copa Argentina a Mendoza para jugar el encuentro del jueves de la semana que viene ante River. Luego, hay dos ideas: una es la de volver a Santa Fe y otra es la de viajar directamente a Buenos Aires. En el caso de volver a Santa Fe, también se evalúa viajar en avión para jugar con Racing y luego retornar en micro, teniendo en cuenta que el fin de semana siguiente no habrá fecha porque se disputarán las últimas dos jornadas de Eliminatorias (Argentina juega el 4 y el 9 de setiembre).
El uruguayo Alex Maizon Rodríguez hizo declaraciones a un medio de Uruguay y recordó el sacrificio que hicieron sus padres. “Casi siempre fui suplente en Liverpool, antes de jugar en Juventud Las Piedras, por eso siempre remarco el esfuerzo de mis viejos, nunca me faltó nada y tenía siempre el apoyo de ellos cuando no me tocaba jugar y estaba triste. La Liga Profesional de la Argentina es una liga hermosa y estoy feliz de estar donde estoy. A mis padres no les gusta ver ningún partido, pero creo que frente a Huracán van a venir”, dijo el defensor uruguayo, que mostró fortaleza física, interesante juego aéreo y cometió algunas fallas de falta de sincronización que seguramente irá puliendo con los partidos.
Llegará Huracán el domingo a la siesta al 15 de Abril, consumada la eliminación de la Copa Sudamericana a manos del Once Caldas colombiano y con fuertes declaraciones, otra vez, de su entrenador, Darío Kudelka, quien nuevamente pisará el césped del 15 de Abril en el que logró el ascenso en 2011 y luego mantuvo al equipo en Primera con una muy buena campaña al año siguiente.
Frank Darío Kudelka dio la cara después de la derrota frente a Once Caldas que dejó a su equipo afuera de la Copa Sudamericana. Con autocrítica y evidente malestar, el técnico reconoció que las expulsiones marcaron el rumbo del partido y complicaron una actuación que venía siendo positiva.
“Pedimos disculpas porque cometimos groserías que nos desvirtuaron el partido. No digo que lo teníamos dominado, pero estábamos teniendo una buena actuación incluso, con el empate”, sostuvo.
El DT lamentó que los errores propios condicionaran el desenlace: “Desvirtuamos el partido con expulsiones que te ponen fuera de contexto. Yo debo pedir disculpas porque no es lo que pretendemos y a partir de esas situaciones todo se hace difícil, casi imposible de equiparar. Creo que podíamos haberlo ganado, el equipo funcionaba como tal”, remarcó.
Frank Darío Kudelka dio la cara después de la derrota frente a Once Caldas. Crédito: Reuters.
En cuanto al golpe anímico, Kudelka no ocultó su malestar: “Estoy dolido, insatisfecho y sobre todo desilusionado. Hoy no flaqueamos, al partido lo desvirtuamos nosotros y el resultado fue una consecuencia. Hoy merecimos otra cosa”.
Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes en la sala, el entrenador “Quemero” no compareció ante la opinión: “No adhiero al concepto de eliminación temprana. Me molesta mucho, sobre todo por las formas. Parece que tenés la obligación de salir campeón de todo, pero hay que entender los contextos”.
Finalmente, el entrenador subrayó que el plan de juego se cumplió hasta que las circunstancias lo alteraron: “Salió casi todo lo que planeamos, sólo que se desvirtuó por las expulsiones. Tengo muchísima bronca por lo sucedido y me hago responsable, son instancias decisivas donde la emoción tiene que estar contenida”, cerró con autocrítica.
Más allá de esta eliminación de la Sudamericana, Huracán llega con 9 puntos a este partido y es el escolta del líder, Barracas Central. Ahora, el objetivo para el equipo que conduce Kudelka estará dado en sumar para entrar dentro de los ocho que jugarán el Reducido del Clausura.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.