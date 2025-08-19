Tres partidos en siete días con dos viajes: ¡linda semanita la del Tate!

A Unión se le viene un lindo desafío: va a jugar tres partidos en siete días con dos viajes y para enfrentar a dos grandes y otro que, para muchos, también lo es.
La AFA programó el partido de Unión con Racing, en Avellaneda, para el domingo 31 de agosto a las 21.30. Así, el Tate jugará este domingo con Huracán en Santa Fe, el jueves con River en Mendoza por Copa Argentina y luego en Avellaneda con la Academia.
El domingo que viene (24 de agosto) va enfrentar por la sexta fecha del Clausura de la Liga Profesional a Huracán a partir de las 14 en el 15 de Abril; luego viajará a Mendoza para jugar el jueves 28, a las 21.10, con River por los octavos de final de la Copa Argentina; y por último, tres días después, el domingo 31 de este mes, a las 21.30, enfrentará a Racing en el cilindro de Avellaneda por la séptima fecha de la Liga.
Esta seguidilla de partidos trae también sus complicaciones por los viajes que se deben hacer a Mendoza y a Buenos Aires. De acuerdo a lo que pudo saberse, el viaje a Mendoza se hará en avión y la partida será directamente el miércoles a la tarde desde Santa Fe.
Al ser un chárter, lo más probable es que el plantel regrese a Santa Fe (será en la madrugada del viernes) para entrenarse el viernes y sábado, en sendas prácticas livianas teniendo en cuenta la proximidad del partido que pasó (River) y del que vendrá (Racing), para luego viajar en micro a Buenos Aires para jugar ante el equipo de Gustavo Costas. De todos modos, es algo que no está definido y no se descarta la chance de irse directamente el viernes a Buenos Aires y esperar allí el compromiso del domingo en el cilindro.
A favor de Unión, en esta seguidilla le sacará más de 24 horas de ventaja a River, el rival de Copa Argentina, pues Unión jugará en la siesta santafesina del domingo y River lo hará el lunes. Claro que River dispone de un plantel –en cantidad y calidad- que se puede “bancar” mejor que otros (o que todos) una semana de altísima exigencia, al punto que luego de jugar con Unión, lo hará el mismo domingo 31 con San Martín de San Juan. Es decir que River jugará tres partidos en seis días (Lanús, Unión y San Martín de San Juan) o si estiramos a la Copa Libertadores, serían cuatro partidos en diez días pues estará definiendo el jueves que viene con Libertad de Paraguay en el Monumental su paso a cuartos de final del torneo continental.
Siguiendo con las “buenas noticias” de Unión, es que no tiene jugadores lesionados, más allá de la fatiga muscular que sintieron Del Blanco y Estigarribia en Córdoba. Los dos se recuperarán para jugar el domingo y habrá que ver cuál es la estrategia de Madelón para que la seguidilla de partidos no haga mella en la parte física.
Por lo pronto, se supone que frente a Huracán no habría modificaciones en el equipo teniendo en cuenta la muy buena actuación del viernes en Alta Córdoba y la holgada victoria conseguida. Después, ante River es una “final” más allá de que el objetivo prioritario de Unión no está centrado en la Copa Argentina sino en seguir sumando puntos en el torneo local para no sufrir por el descenso e intentar una clasificación para la fase final que en el torneo pasado se le negó. Si va con todo a los dos partidos, posiblemente quede algún “herido” para el partido contra Racing. Todo esto será parte de la planificación de Madelón para una semana de alto voltaje como será la venidera.
