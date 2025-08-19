Huracán, River y Racing

Tres partidos en siete días con dos viajes: ¡linda semanita la del Tate!

La AFA programó el partido de Unión con Racing, en Avellaneda, para el domingo 31 de agosto a las 21.30. Así, el Tate jugará este domingo con Huracán en Santa Fe, el jueves con River en Mendoza por Copa Argentina y luego en Avellaneda con la Academia.