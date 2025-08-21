Unión “vela armas” para recibir al Globo, con una formación previsible

Nada ha pasado en estas últimas horas en el mundo Unión. No hay novedades en el caso Domina, tampoco en la posibilidad de una o dos incorporaciones que está en condiciones de realizar, ni en el panorama futbolístico que tuvo mucha calma en la semana debido a la tranquilidad de la gran victoria ante Instituto en Alta Córdoba.
Unión “vela armas” para afrontar una semana de mucha exigencia y lo único que hubo, en estos días, fue un ofrecimiento de Chaco For Ever para sumar a su equipo a Francisco Gerometta, ya que se le abrió un cupo por un jugador lesionado. Pero la respuesta del lateral de Unión fue negativa y prefiere quedarse a “pelearla” en Unión, a pesar de que hoy es el tercer lateral por derecha detrás de Vargas y de Emiliano Alvarez.
Madelón afrontó una semana de tranquilidad luego de la gran victoria en Córdoba. Crédito: Fernando Luque
Por un lado, Madelón sabe que tiene que aprovechar el partido del domingo para seguir sacando ventajas con los de abajo en la tabla anual. Logró separarse cuatro puntos de Talleres y Aldosivi, que hoy estarían definiendo un descenso. Y pudo igualar la posición de algunos (caso Atlético Tucumán) y acercarse a otros, como ocurrió con Instituto y con Gimnasia.
El del domingo a la siesta, ante Huracán, está justo en el medio de los dos que ya jugó de visitante (Argentinos e Instituto) y dos que se vendrán después (Racing y Gimnasia). Antes de estos dos partidos, deberá jugar el encuentro de Copa Argentina frente a River.
Para ese partido contra River y el que sigue contra Racing, con apenas tres días de diferencia, surgió la posibilidad de viajar directamente desde Mendoza a Buenos Aires. La organización pagará el chárter desde Santa Fe a Mendoza (saldrán el miércoles) y luego se irían desde Mendoza a Buenos Aires si es que consiguen campo de entrenamiento para viernes y sábado. De esa manera, se evitarían el tramo Santa Fe-Buenos Aires.
Equipo que gana y golea, ¿no se toca? Crédito: Juan Foglia.
Pero volviendo al encuentro del domingo ante el Globo, Madelón dispondría casi con seguridad de los mismos que arrancaron el partido con Instituto y jugaron los mejores 45 minutos del año, con un 4 a 0 fulminante en esa parte inicial. Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Fragapane; Tarragona y Estigarribia tienen casi todos los boletos para jugar ante el equipo de Frank Darío Kudelka, que viene de soportar la eliminación copera ante Once Caldas, en su propio estadio, pero que está cumpliendo una aceptable campaña en la Liga Profesional, como escolta de Barracas Central, que es el puntero en la zona A.
Teniendo en cuenta que Unión jugará tres partidos en siete días, es posible que Madelón analice seriamente cómo va a afrontar esta seguidilla. El domingo, con todo el plantel descansado, seguramente irá con lo mejor que hoy dispone. Lo mismo hará con River. Luego, con Racing, es posible que haga algún retoque. Hay jugadores que están capacitados para entrar y que el funcionamiento no se resienta. Ejemplos claros son los de Gamba y Solari, a los que se podría agregar Corvalán, sobre todo teniendo en cuenta que Del Blanco viene con lo justo y el otro día, en Córdoba, tuvo que salir acalambrado y con signos de fatiga muscular.
