Equipo que gana y golea, ¿no se toca?

Unión “vela armas” para recibir al Globo, con una formación previsible

Madelón afrontó una semana de tranquilidad luego de la gran victoria en Córdoba, pero se prepara para tres “finales” en siete días. Irían los mismos que jugaron un muy buen partido el viernes.