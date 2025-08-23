#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En vivo: Colón iguala sin goles ante Chacarita en el Brigadier

El duelo se disputa desde las 17:10 horas con transmisión de TyC Sports.

Sábado soleado de fútbol en el Brigadier. Crédito: Carolina Niklison
 19:25
 / 
Por: 

Colón empata 0 a 0 ante Chacarita Juniors este sábado en horas de la tarde por la fecha 28 de la Primera Nacional.

El partido comenzó a las 17:10 horas en el estadio Brigadier Estanislao López y cuenta con la transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.

Minuto a minuto

Sábado 23.08

17:30 Amarilla en Chacarita

Tomás Ortiz recibe la tarjeta.

Sábado 23.08

17:15 Arranca el partido

Sábado 23.08

17:10 Los titulares de Chacarita

Sábado 23.08

16:41 Los titulares de Colón

Sábado 23.08

16:22 Posiciones

Colón se ubica 15° en la tabla de posiciones con 27 unidades. Chacarita está 3° con 45 puntos, a siete unidades del líder Gimnasia de Mendoza.

Colón
Primera Nacional

