En vivo: Colón iguala sin goles ante Chacarita en el Brigadier

El duelo se disputa desde las 17:10 horas con transmisión de TyC Sports.
Colón empata 0 a 0 ante Chacarita Juniors este sábado en horas de la tarde por la fecha 28 de la Primera Nacional.
El partido comenzó a las 17:10 horas en el estadio Brigadier Estanislao López y cuenta con la transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.
Tomás Ortiz recibe la tarjeta.
Colón se ubica 15° en la tabla de posiciones con 27 unidades. Chacarita está 3° con 45 puntos, a siete unidades del líder Gimnasia de Mendoza.
