Medrán, el séptimo pasajero de un colectivo llamado Colón
El primero y el mejor fue Iván Delfino: desde el día que lo despidieron (6 de agosto de 2024) hasta hoy son seis entrenadores en 378 días del almanaque sabalero. Por lo pronto, asoman siete partidos para el ex DT de Rafaela y Mendoza.
¿Será "El Brujo" Ezequiel?. La presentación oficial de Ezequiel Medrán como flamante entrenador profesional del plantel de Colón para estas fechas finales de 2025. ¿Podrá cambiar el andar sin rumbo de un equipo que se come a los DT?. Foto: Flavio Raina.
Ezequiel Medrán, que apenas llegó a Santa Fe con un par de colaboradores (toda una rareza en estos tiempos donde todos desembarcan con dos PF, dos asistentes, editores de videos y entrenador de arqueros), será desde hoy el séptimo pasajero de un colectivo llamado Colón bajo la presidencia de Víctor Francisco Godano. A las 17.05, con un equipo "con gente grande", recibirá a Chacarita Juniors en el Cementerio de los Elefantes. El partido irá por TyC Sports desde Santa Fe a todo el país con arbitraje de Bruno Amiconi.
Siete entrenadores en un año y medio de gestión es un desmadre desde todo punto de vista para cualquier club de fútbol medianamente normal. Pero se potencia mucho más si uno considera que desde el momento que en Colón lo despidieron por Twitter a Iván Raúl Delfino pasaron seis entrenadores en un puñado de 378 días, recordando que entre el 5 de noviembre del año pasado y el 6 de febrero de este 2025 no hubo actividad de fútbol profesional en la entidad del Barrio Centenario.
La llamada Era Godano arrancó con Iván Delfino, increíblemente despedido con el 56,7% de efectividad. Fueron 12 victorias, siete empates y siete derrotas. De esta manera, obtuvo 43 puntos sobre 78 en disputa. La diferencia de gol fue de 14 en positivo, con 33 goles a favor y 19 en contra.
Al toque, la receta elegida por la dirigencia sabalera fue la de Rodolfo De Paoli, que apenas duró seis partidos: 2 triunfos y 4 derrotas. El rendimiento del ex DT de Barracas y relator de TV fue del 33.3% de efectividad.
"Pata" Pereyra apenas superó el 40 por ciento de efectividad.
En medio de esa crisis sin final, como pasa siempre cuando las papas queman, el club apostó a la rueda de auxilio: Martín Minella. De la mano del DT de inferiores y reserva, Colón fue y le ganó a Almagro en José Ingenieros, rompiendo una larga sequía en condición de visitante. Sin embargo, más allá de ese envión, buscaron a otro entrenador.
Así, para la parte final de 2024, llegó Diego Mario Francisco Osella, que no logró enderezar el barco, apenas pudo cerrar el 38.8 por ciento de eficacia y se quedó afuera del Reducido, en lo que era el final de una primera temporada olvidable en el ascenso.
Cuando arrancó la temporada 2025, llegó Iván Moreno (antes de asumir y desde el avión había dado el visto bueno para la llegada de Osella), armó su mercado inteligente y los caminos fueron para el lado de Ariel Pereyra, que además logró manejar el movimiento con los refuerzos. El "Pata", en su primera experiencia como DT, duró 12 partidos: ganó 4, empató 3 (uno por Copa Argentina) y perdió 5. Su rendimiento apenas superó el 40 por ciento (concretamente, el 41.66% de efectividad).
Al toque, se buscó certeza con un nombre que era sinónimo de ascenso: Andrés Yllana, que había sido desplazado del "Tiburón" por no poder ganar en Primera. Con el buzo de DT sabalero, el ex Aldosivi duró 9 partidos: ganó 2, empató 1 y perdió 6. Sacó 7 puntos de 27 posibles con apenas 25.9% de rendimiento.
Una vez más, como pasa siempre cuando las papas queman, le tiraron por la cabeza el equipo a Martín Minella (parte II), durando esta vez 7 partidos (ganó 2 y perdió 5). Las cuatro derrotas al hilo aceleraron su salida, con ocho goles recibidos y cero en el arco de enfrente. Pudo sumar 6 puntos de 21 posibles con un 28% de efectividad.
Ezequiel Medrán, el nuevo DT sabalero. Crédito: Flavio Raina
Sin dudas, el ambiente del fútbol de ascenso no para de sorprenderse con los volantazos "a la nada misma" de la dirigencia sabalera con la cantidad de entrenadores. El "Grandote" Iván Delfino, el mejor de todos en este tiempo en la "B", habló con el programa "El sueño del Ascenso" (AM 610) y fue contundente: "Es difícil opinar desde afuera sin saber el día a día. Cuando se ve desde afuera, es como querer cambiar el motor de un avión andando. Es complicado. Ahora pegaron otro volantazo más llevando a un entrenador (Ezequiel Medrán) inteligente. Lo conozco y tengo relación con él".
"Muchas veces las cosas no salen como uno pretende y se cambia muy rápido de dirección. No lo digo sólo por Colón, sino por muchos y cosas de la vida. Cuando estás convencido de un proyecto y lo bancás...es factible que las cosas salgan mejor en lugar de andar cambiando tanto", cerró el primer DT de Godano.
