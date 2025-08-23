Debuta a las 17.05 frente a Chacarita

Medrán, el séptimo pasajero de un colectivo llamado Colón

El primero y el mejor fue Iván Delfino: desde el día que lo despidieron (6 de agosto de 2024) hasta hoy son seis entrenadores en 378 días del almanaque sabalero. Por lo pronto, asoman siete partidos para el ex DT de Rafaela y Mendoza.