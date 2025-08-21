Su despedida

Martín Minella: “Les dije a los muchachos que se rebelen, que no esperen un salvador”

De entrenar a la primera, pasará ahora a ocupar el cargo que tenía como conductor de la reserva. “Les dije a los dirigentes todo lo contrario de lo que resolvieron”, pues quería dirigir el partido del sábado, que ya estará a cargo de Medrán.