Martín Minella: “Les dije a los muchachos que se rebelen, que no esperen un salvador”
De entrenar a la primera, pasará ahora a ocupar el cargo que tenía como conductor de la reserva. “Les dije a los dirigentes todo lo contrario de lo que resolvieron”, pues quería dirigir el partido del sábado, que ya estará a cargo de Medrán.
No hay dudas de que Martín Minella es el menos responsable en todo este proceso. ¿Qué se le podrá achacar?, ¿que no le encontró la vuelta al equipo?, ¿es justo el reproche cuando agarró un fierro caliente, sin la posibilidad de elegir un solo refuerzo y que solo contó con el aporte de haber sumado al Pulga Rodríguez? A este equipo no lo hizo funcionar el Pata Pereyra habiendo hecho la pretemporada ni tampoco lo consiguió Yllana, con un mercado de pases abierto y con la experiencia que no tiene todavía Yllana de haber dirigido en la categoría y con éxito, porque Colón fue a buscar, en ese momento, al último técnico campeón. Minella terminó siendo víctima de los resultados, pero mucho más de este momento en el que todo parece conjurarse para que Colón viva un verdadero calvario. Quería seguir, reclamaba un partido más, sabía que lo afrontaba de local y ante un equipo encaramado en la tabla como Chacarita, pero los directivos resolvieron el cambio de timón para que una cara distinta y con otra experiencia, pueda revertir la situación. Medrán es el séptimo entrenador en menos de dos años que contrata Colón. Pocas veces se dio una situación semejante. En Colón no hay antecedentes. Y en el fútbol argentino, donde los técnicos duran poco, habría que buscarlos.
Habló Martín Minella, apenas salió del predio luego de la despedida a los jugadores, y lo hizo con Sol Play 91.5. “La seguidilla de resultados y el momento institucional hicieron que los dirigentes resuelvan esto que resolvieron. Acompañamos la decisión, tenía fuerzas para seguir, respeto lo que los dirigentes resolvieron y lo primero que hice fue ponerme a disposición de Ezequiel Medrán, para todo lo que necesite”, fueron sus primeras palabras luego de haberse despedido del plantel, al que había entrenado lunes y martes.
“Yo les dije a los dirigentes todo lo contrario de lo que resolvieron. Les dije que me hubiese gustado este partido, porque uno siempre piensa que puede. Entiendo las opiniones y las justificaciones del por qué resolvieron apartarme. Es parte de un cuidado personal, estoy en Colón, soy del club y que el principal perjudicado era yo, fue lo que me dijeron. Y también que necesitaban a alguien de mayor experiencia para estos siete partidos”, agregó el hombre que dirigió también siete partidos (ganó dos y empató cinco) y que ahora volverá a la reserva.
“Las dos victorias con Almirante Brown y Central Norte de Salta, hicieron que nos ilusionemos. Contra Gimnasia de Mendoza jugamos el mejor partido de mi ciclo, con 12, 13 o 14 situaciones de gol y no ligamos. Ese partido hizo que se pierda otra vez la confianza. En Jujuy, sabíamos que era perdible aunque no nos imaginamos un resultado como el que se dio. En el segundo tiempo, el equipo estuvo presente, no nos dieron dos penales y tuvimos rebeldía. Contra Agropecuario merecimos ganar y perdimos en el final. Y contra San Telmo, fue el peor partido de mi ciclo”, comentó Minella, haciendo un balance personal de lo que ocurrió desde el momento que se hizo cargo del plantel, en aquel encuentro inicial ante Chaco For Ever en Resistencia.
Respecto de la despedida con el plantel, dijo que “a los chicos les dije siempre lo mismo que ahora y el año pasado. Les dije que no esperen la respuesta del que está al frente. Que no esperen un ‘salvador’ y que la respuesta la tiene el plantel. Les dije que es el momento que se rebelen ante el mal cuadro de situación, sin depender del que esté al mando”.
Luego, trató de esbozar un análisis de por qué Colón ha tenido esta malísima campaña durante toda la temporada: “Hay un cúmulo de cosas que son difíciles de enumerarlas, porque alguna me puedo perder. Es una sumatoria de cosas negativas. Perder seguido se hizo una cosa normal, cuando sabemos que es anormal que suceda de la manera en que sucedió y máxime en esta categoría. Si en la suma de derrotas hubiésemos sacado 6 o 7 empates, estaríamos peleando la clasificación. Sería mala campaña igual, pero no tanto. A eso se suman las lesiones, que fueron una mala racha terrible”.
Respecto de la posibilidad de que Marcos Díaz pueda reinsertarse ante el cambio de conducción, dijo que “en lo personal no me dolería que se reintegre Marcos Díaz, es una decisión de Ezequiel y punto. Conmigo y con el grupo, Marcos Díaz se manejó mal y por eso se tomó la decisión. Si ataja Marcos, Giménez o quién sea y Colón gana, que sea lo mejor para el club que es lo que importa”.
Respecto del apoyo recibido por parte de la gente de Colón, Minella fue contundente: “A toda la gente exagerada que me escribe, me da vergüenza, orgullo y lo que más rescato con estos interinatos y ahora que quedé como técnico oficial, es eso, el cariño de la gente y es lo que le agradezco. Nos vaciamos, dimos todo, somos hinchas enfermos de este club y nos duele el doble. Cada derrota era mucho dolor porque sentíamos que estábamos fallándole al hincha. Por eso pido perdón y espero algún día otra oportunidad”.
Ezequiel Medrán asumió como nuevo entrenador del plantel profesional.
En cuanto su futuro, la decisión tomada por Minella es la de volver a la reserva: “Me dijeron para volver a la reserva y estoy analizándolo. Es lo más probable que vuelva, es el lugar que quería inicialmente, son los chicos que yo adoro, me siento cómodo y si me necesitan ahí, volveré. Si necesitan que dé una mano en la reserva, seguiré en el cargo”, señaló en el momento de la entrevista, algo que se materializó y así se decidió: va a dirigir a la reserva.
“Toda la vida le estaré agradecido a los dirigentes, les discutiré un montón de formas equivocadas y se las dije de frente. Tienen buenas intenciones, pero la sumatoria de malas decisiones nos llevó a este momento. Así como se las dije en la cara, también les dije en la cara que estoy agradecido por la oportunidad que me dieron”, concluyó.
