Es oficial: Ezequiel Medrán es el nuevo entrenador de Colón

El Club Atlético Colón anunció oficialmente la contratación de Ezequiel Medrán como nuevo entrenador del primer equipo, marcando el inicio de una nueva etapa en el club santafesino. La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales del club, acompañada de imágenes del DT en plena práctica con los jugadores.
🤝 El Club Atlético Colón acordó la contratación de Ezequiel Medrán como nuevo entrenador sabalero y ya se encuentra trabajando al frente del plantel profesional.
Medrán estará acompañado por su cuerpo técnico, conformado por Iván Quadrini como ayudante de campo y Bruno Spreggero como preparador físico, quienes trabajarán en conjunto para potenciar el rendimiento del plantel profesional.
El arribo de Medrán genera expectativas entre los hinchas sabaleros, que esperan que su liderazgo y experiencia contribuyan a mejorar los resultados en los próximos desafíos de Colón en el fútbol argentino. Con este anuncio, el club refuerza su compromiso con la profesionalización del equipo y la continuidad del proyecto deportivo.
El debut oficial de Medrán al frente del primer equipo se espera en los próximos entrenamientos y partidos, donde comenzará a mostrar su estilo de trabajo y su estrategia táctica para la temporada.
