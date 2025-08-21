#HOY:

Es oficial: Ezequiel Medrán es el nuevo entrenador de Colón

El técnico rafaelino liderará al plantel profesional y el club anunció su contratación con fotos de sus primeros minutos de trabajo con el equipo sabalero.

“¡Bienvenido Ezequiel!”. Foto: @ColonOficial
 2:25
Por: 

El Club Atlético Colón anunció oficialmente la contratación de Ezequiel Medrán como nuevo entrenador del primer equipo, marcando el inicio de una nueva etapa en el club santafesino. La noticia fue compartida a través de las redes sociales oficiales del club, acompañada de imágenes del DT en plena práctica con los jugadores.

Medrán estará acompañado por su cuerpo técnico, conformado por Iván Quadrini como ayudante de campo y Bruno Spreggero como preparador físico, quienes trabajarán en conjunto para potenciar el rendimiento del plantel profesional.

Foto: @ColonOficialFoto: @ColonOficial

El arribo de Medrán genera expectativas entre los hinchas sabaleros, que esperan que su liderazgo y experiencia contribuyan a mejorar los resultados en los próximos desafíos de Colón en el fútbol argentino. Con este anuncio, el club refuerza su compromiso con la profesionalización del equipo y la continuidad del proyecto deportivo.

Foto: @ColonOficialFoto: @ColonOficial

El debut oficial de Medrán al frente del primer equipo se espera en los próximos entrenamientos y partidos, donde comenzará a mostrar su estilo de trabajo y su estrategia táctica para la temporada.

