Es oficial: Ezequiel Medrán es el nuevo entrenador de Colón

¡BIENVENIDO EZEQUIEL! ❤️🖤



🤝 El Club Atlético Colón acordó la contratación de Ezequiel Medrán como nuevo entrenador sabalero y ya se encuentra trabajando al frente del plantel profesional.



Su cuerpo técnico estará integrado por Iván Quadrini (AC) y Bruno Spreggero (PF). pic.twitter.com/KJ4ZaL91o9