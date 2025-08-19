Cuarto DT en el año

Decisión tomada en Colón: se va Minella y asume Medrán

Este martes, la comisión directiva de Colón resolvió dar por terminado el ciclo de siete partidos de Martín Minella y la contratación de Ezequiel Medrán como nuevo entrenador. ¿Será por estos siete partidos que faltan y ad referéndum del resultado electoral?