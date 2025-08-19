No es algo fácil… pero Colón preguntó por Ezequiel Medrán
A la práctica de este lunes la dirigió Martín Minella con normalidad en la vuelta del plantel sabalero. El silencio dirigencial obedece a una votación que, en principio, sigue estando dividida como informó El Litoral. Son horas decisivas para saber qué pasará con el banco del DT de cara a las siete fechas finales.
Además de Colón, el mismo Ezequiel Medrán tiene otros ofrecimientos arriba de la mesa.
Pensar que, increíblemente lo despidieron antes de dirigir contra Colón, justamente, en el Cementerio de los Elefantes. Se trata de Ezequiel Medrán, “cortado” por perder frente a Temperley y que no pisó el Brigadier López. Desde Rafaela, donde está viviendo (“se maneja solo, sin representante visible”), recibió el llamado y (¿la visita?) en nombre de Colón para conocer su posible interés de hacerse cargo del primer equipo sabalero.
La cuestión no es fácil por dos aspectos: primero, la opinión de la mesa chica de Colón, tal cual lo anticipó El Litoral, está dividida: la mitad banca a Minella y la mitad quiere un cambio de timón; segundo, además de Colón, el mismo Ezequiel Medrán tiene otros ofrecimientos arriba de la mesa.
Las estadísticas del ex DT de Atlético de Rafaela contrastaban con la determinación tomada por la Comisión Directiva del “Lobo” mendocino. Crédito: Manuel Fabatía
“Por lo pronto, prefiero no hablar”, se excusó el mismo Medrán, desde Rafaela, ante la consulta de El Litoral. Sin embargo, a gente de su círculo íntimo, le confesó que “fue un cosquilleo importante que lo busque un grande como Colón”.
Pese a los números positivos que cosechó durante su ciclo en el “Lobo” mendocino, Medrán fue “cortado” antes de jugar con Colón. En poco más de un año en el cargo, el rafaelino Medrán consiguió un registro impactante, llevó al equipo a pelear el ascenso hasta último momento (jugó la final del Reducido) y al momento del despido ocupaba el tercer puesto de la zona "B" con 40 unidades, tres por debajo del Lobo jujeño con un encuentro menos.
La opinión de la mesa chica de Colón está dividida: la mitad banca a Minella; la otra, quiere un cambio de timón.
Las estadísticas del ex DT de Atlético de Rafaela contrastaban con la determinación tomada por la Comisión Directiva del “Lobo” mendocino. Desde su llegada en mayo de 2024, el nacido en Rafaela estuvo al frente del Blanquinegro en 52 partidos, con un saldo de 25 victorias, 19 empates y apenas 8 caídas, registro que explica por qué Gimnasia fue protagonista durante gran parte de su gestión.
En ese lapso, el Mensana convirtió 57 goles y solo recibió 31, dato que resalta la solidez defensiva que logró imprimir en su paso por el club del parque General San Martín. Medrán, rafaelino con 43 años, había llegado a Mendoza con experiencia previa en clubes como Central Norte de Salta y Atlético Rafaela, donde permaneció cerca de dos años. Luego de dos años de trabajo, el ex arquero rafaelino dirigió 68 partidos en La Crema y obtuvo el 46% de los puntos. El cuerpo técnico de Medrán, en Mendoza, estaba constituido por su ayudante de Campo Iván Quadrini; dos Preparadores Físicos: Nicolas Salva y Fabián Della Gaspera; entrenador de Arqueros: Paolo Olivera.
