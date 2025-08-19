El ex DT de Gimnasia está en Rafaela

No es algo fácil… pero Colón preguntó por Ezequiel Medrán

A la práctica de este lunes la dirigió Martín Minella con normalidad en la vuelta del plantel sabalero. El silencio dirigencial obedece a una votación que, en principio, sigue estando dividida como informó El Litoral. Son horas decisivas para saber qué pasará con el banco del DT de cara a las siete fechas finales.