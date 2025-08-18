¡Reunión ahora!: se define el futuro de Minella como DT de Colón
La idea fue acelerar los tiempos ayer domingo, incluso con el objetivo que el plantel volviera a entrenar un día antes. Con Godano en pausa, una parte de los que quedan en CD buscaría el cambio del conductor.
Dirigentes y cuerpo técnico de Colón se reúnen para definir el futuro del equipo tras la derrota frente a San Telmo. Foto: Fabatía
Después de otro duro golpe en la Isla Maciel frente a San Telmo, donde Colón sumó cuatro derrotas al hilo y Talleres de Escalada se le puso a diez del descenso a la "B" Metro (hasta que hoy juegue CADU que podría quedar a ocho), el domingo fue muy complicado en la comarca sabalera.
Por un lado, la postal de Martín Minella derrotado, resignado y con la tristeza de quien es hincha de Colón desde la cuna y no puede "ayudar" a salir de la crisis sin final al club de sus amores. Por el otro, un plantel sin respuestas de ningún tipo. En algún momento, como reacción espasmódica, intentaron que el plantel volviera a entrenar "hoy mismo, el domingo", cosa que no fue posible porque algunos jugadores se quedaron en Buenos Aires.
Martín Minella, último DT del ciclo, no encuentra respuestas en cancha. Foto: Gentileza LT10
Antes del mediodía de este lunes, habrá una mesa chica entre el cuerpo técnico que por ahora encabeza Martín Minella y los dirigentes "que quedaron abajo de la figura de Víctor Godanao". De ese grupo, hay dos o tres que piensan que Colón debe buscar un entrenador para estas fechas finales y que debe estar sentado el fin de semana. En parte, dependerá y mucho, de lo que transmita Minella (en todo sentido) post San Telmo.
