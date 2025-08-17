Nunca había pasado en toda su historia

¡Colón perdió 15 de los últimos 20 partidos!: ¿nadie va a hacer nada?

Quedan siete fechas y 21 puntos en juego: Talleres de Escalada se puso a diez y el CADU de Zárate juega este lunes. Con los dos, tiene cruces directos. El peor razonamiento sería pensar “no nos pueden alcanzar”.