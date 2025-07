Colón vs. Gimnasia y Esgrima en vivo: dónde verlo, horario y formaciones

1) La primera y trascendente, eligió a Tomás Paredes para ocupar el arco y no hubo ninguna chance de que haya un indulto para Marcos Díaz, a quien evidentemente no le creyeron aquellos dolores que motivaron su no participación ante Chaco For Ever, Almirante Brown y Central Norte de Salta. Hoy, está al margen del plantel.